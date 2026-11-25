Marco Silva reconheceu que as ausências prolongadas de Fredrik Aursnes e Leandro Barreiro têm condicionado o Benfica, destacando a influência diferente dos dois médios no funcionamento da equipa. Na véspera da deslocação ao terreno do Viktoria Plzen, para a quinta jornada da fase de liga da Liga Europa, o treinador encarnado sublinhou que ambos acrescentam características importantes ao meio-campo.

"Sinto falta dos dois, porque são os dois que não estão connosco — não é só do Fredrik", afirmou. Sobre Aursnes, considerou que é "um jogador fundamental" e que "traz coisas muito boas à equipa". Já Barreiro, que descreveu como um dos destaques do início de temporada, tem "uma influência muito grande sobre o nosso corredor direito" e oferece uma dinâmica que, segundo o técnico, ajuda a equipa a criar oportunidades.

O treinador salientou ainda a capacidade do médio luxemburguês para aparecer em zonas de finalização. "É talvez o nosso médio com mais capacidade de chegar à área e dar-nos isso", explicou, lembrando que a chegada de jogadores vindos de trás pode ter um peso importante na criação ofensiva. "São médios que têm números, têm golo, e isso é importante para nós."

Marco Silva distinguiu os contributos dos dois jogadores: Barreiro oferece maior presença na área, enquanto Aursnes se destaca pela leitura e pelo equilíbrio. "É um jogador mais cerebral, mais posicional, que define bem os ritmos do jogo e é capaz de equilibrar a equipa em todos os momentos", descreveu sobre o norueguês. "São jogadores que nos dão coisas diferentes e, numa posição específica, ali sobre o nosso lado direito, onde temos usado os dois. Estarem tanto tempo fora é algo que nos criou dificuldades enquanto equipa."

Aursnes já está a reintegrar gradualmente os treinos, mas o regresso à competição ainda não tem data definida. "A integração tem sido gradual e positiva e a reação do jogador tem sido boa. Esperemos que continue assim e, depois, é decidir o momento exato para voltar à equipa", afirmou Marco Silva. O técnico admitiu que o médio poderá não estar disponível para o jogo de segunda-feira com o Famalicão, apontando para os encontros seguintes como cenário mais provável.

Também Gianluca Prestianni ficou fora da viagem à Chéquia. O treinador explicou que a decisão foi tomada por precaução, depois de o argentino ter sentido fadiga no adutor no encontro com o Torreense. "Foi uma questão de gestão e de não correr riscos", disse, acrescentando que espera contar com o extremo na partida de segunda-feira.

Apesar dos elogios recebidos por parte do adversário, Marco Silva recusou considerar concluído o processo de crescimento do Benfica. "O objetivo não está alcançado", insistiu, referindo-se à intenção de construir uma equipa consistente e fiel à identidade de jogo que pretende. O treinador reconheceu que os encarnados têm apresentado bons momentos, mas lembrou que uma época inclui oscilações e que a avaliação deve ser feita no final.

"Estamos a jogar de uma forma e com oscilações normais numa temporada, jogando de três em três dias, mas não está alcançado", afirmou. Para o técnico, a análise não se deve limitar aos resultados: "Estou a falar na consistência de uma forma de jogar, de uma ideia que queremos e de uma identidade que temos vindo a criar e a que os jogadores têm respondido muito bem."

O percurso europeu deixa, ainda assim, o Benfica numa posição favorável. A equipa lidera a fase de liga, com 12 pontos em quatro jogos, e tem o melhor ataque da competição, com 13 golos marcados. Marco Silva mostrou-se satisfeito com a resposta dos jogadores, mas frisou que há margem para progredir. "Estamos satisfeitos, estamos no caminho certo, mas não estamos totalmente satisfeitos — estamos longe disso. A equipa tem uma grande margem de progressão ainda", afirmou.

Sobre o Viktoria Plzen, o treinador encarnado alertou para a reação da equipa checa após a mudança de treinador e para o momento positivo que atravessa. "É uma equipa que, em termos de resultados, está no melhor momento, mas tem vindo a reagir bem. Por si só, é um sinal do que podemos esperar: uma equipa a querer recuperar pontos", analisou. A antevisão deixou, por isso, um aviso: "Será um jogo complicado e que exigirá um Benfica num nível superior."

O Viktoria Plzen-Benfica disputa-se esta quinta-feira, às 17h45, na Doosan Arena. As águias procuram a quinta vitória consecutiva na fase de liga da Liga Europa