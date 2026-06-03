Nélson Semedo: “Representar Portugal num Mundial é um sonho tornado realidade”

A Seleção Nacional cumpriu, esta quarta-feira, 3 de junho, o terceiro dia de estágio na Cidade do Futebol, mantendo o foco na preparação do encontro frente ao Chile, agendado para este sábado, no Estádio Nacional, mas sem perder de vista o grande objetivo que se aproxima: o Mundial 2026.O dia ficou marcado pelas declarações de Nélson Semedo, que fez a antevisão do encontro de preparação diante da seleção chilena e abordou vários temas relacionados com a atualidade da equipa das quinas, desde a condição física do grupo até às ambições portuguesas para a grande competição internacional.O lateral-direito começou por destacar o elevado desgaste físico que os jogadores acumulam ao longo das temporadas, sobretudo numa posição tão exigente como a sua, lembrando ainda as condições que poderão encontrar no Canadá, Estados Unidos e México. O internacional português deu o exemplo de Nuno Mendes, sublinhando a carga competitiva a que muitos atletas têm estado sujeitos entre clubes e Seleção.Apesar de admitir algumas lesões ao longo da época, Nélson Semedo garantiu sentir-se “bastante bem” e totalmente preparado para representar Portugal, reforçando a ideia de compromisso absoluto com a equipa nacional. O defesa valorizou ainda a forte concorrência pela titularidade, considerando que a competitividade interna só beneficia o rendimento coletivo da Seleção.No plano tático, o jogador mostrou-se confortável perante diferentes sistemas de jogo, lembrando que Portugal já atuou tanto com uma linha de três como de quatro defesas. “Somos profissionais e temos de estar aptos para jogar no sistema que o míster pretender”, salientou, deixando claro que está disponível para contribuir em qualquer circunstância, independentemente dos minutos de utilização..A conferência de imprensa trouxe também um momento mais pessoal, com Semedo a recordar o percurso desde os tempos em que jogava no Sintrense. O internacional português confessou que, aos 18 anos, o grande sonho era apenas tornar-se futebolista profissional, algo que acabou por ultrapassar largamente ao representar clubes de topo e a Seleção Nacional. Representar Portugal num Campeonato do Mundo, admitiu, é “um sonho tornado realidade”, sobretudo depois de ter falhado a presença no último Mundial.Relativamente ao Chile, adversário do encontro de sábado, o lateral confessou alguma surpresa pela ausência da seleção sul-americana no Mundial, destacando, ainda assim, a qualidade do adversário e antecipando “um jogo complicado”, marcado pela intensidade e motivação extra de enfrentar Portugal.O Mundial voltou a surgir no discurso do jogador, desta vez numa perspetiva mais emocional, ao falar da qualificação de Cabo Verde para a competição. Semedo mostrou-se satisfeito pelo feito alcançado pelos cabo-verdianos e admitiu, entre sorrisos, que um eventual duelo entre as duas seleções seria idealmente reservado para a final.Ainda assim, o internacional português fez questão de deixar uma mensagem de prudência. Apesar da qualidade da atual geração portuguesa, defendeu que Portugal deve encarar o Mundial “jogo a jogo”, sem excessos de confiança, mas com ambição e responsabilidade. O defesa considera que a equipa reúne um equilíbrio importante entre juventude e experiência, capaz de alimentar sonhos mais altos..Ricardo Velho assume papel na Seleção com orgulho: “Estou preparado para ajudar”.Rúben Neves aponta ao Mundial: “A nossa convicção é voltar só depois do dia 19 e com a taça na mão”