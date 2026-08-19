Nick Kyrgios suspenso após testar positivo para cocaína. Tenista assume que cometeu "um grande erro"

O tenista Nick Kyrgios, de 31 anos, foi suspenso provisoriamente após testar positivo para cocaína durante um torneio ATP em Maiorca, Espanha, informou esta quarta-feira, 19 de agosto, a Agência Internacional para a Integridade do Ténis (ITIA, na sigla em inglês) .

"Cometi um grande erro e vou assumir toda a responsabilidade por ele", afirmou o australiano, antes da confirmação da suspensão pela ITIA, numa mensagem divulgada nas redes sociais, em que pede desculpa à família, fãs, patrocinadores e a todos os que lhe são próximos. "Acima de tudo, peço desculpas às crianças que me acompanham. Sei o exemplo que isto representa e estou profundamente decepcionado comigo", lê-se nos stories (histórias) do Instagram.

Afirmou que não iria "arranjar desculpas", embora tenha admitido que os "últimos dois anos de lesões" o afetaram "muito, tanto a nível físico como mental". "O meu corpo não conseguiu responder ao que a minha mente esperava, e aceitar que estou perto do fim da minha carreira tem sido mais difícil do que alguma vez imaginei", escreveu o finalista de Wimbledon, em 2022.

"Sempre disse que não escolhia o ténis – o ténis escolheu-me a mim. Mas abdicar de algo que foi toda a minha vida é das coisas mais difíceis que já enfrentei. Por vezes, senti-me impotente e sozinho. Nada disto justifica o que fiz", reconheceu o atleta.

Pedindo que respeitem a sua privacidade, aproveitou para informar: "Nos próximos 28 dias, vou estar afastado das redes sociais e da vida pública enquanto me concentro em recuperar". "Vou esforçar-me e voltarei melhor”, prometeu o tenista, que alcançou o 13º lugar no ranking mundial em 2016.

Kyrgios testou positivo para cocaína durante um torneio ATP 250 em Maiorca, a 22 de junho de 2026. No mês seguinte, a 17 de julho, "um laboratório acreditado pela Agência Mundial Antidopagem (WADA) confirmou a presença de benzoilecgonina, um metabolito da cocaína", segundo indicou a ITIA, em comunicado.

Explicou o organismo que a cocaína é considerada "um estimulante", incluída na Lista de Substâncias Proibidas da WADA, "e está proibida em competição ao abrigo do Programa Antidopagem do Ténis", pelo que "a suspensão provisória é obrigatória", estando em vigor desde 4 de agosto.

"Durante o período de suspensão, Kyrgios está proibido de jogar, treinar ou participar em qualquer prova organizada pela World Tennis, WTA, ATP, pelos torneios do Grand Slam ou por qualquer associação nacional", lê-se na nota da ITIA.