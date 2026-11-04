Nadal vai integrar direção do Real Madrid se sócios ratificarem proposta

Rafael Nadal foi proposto para integrar a direção do Real Madrid. A decisão foi tomada esta quarta-feira pela Junta Diretiva do clube, que vai pedir aos sócios representantes a ratificação da nomeação numa assembleia geral extraordinária, marcada para 21 de novembro. Até essa votação, a entrada do antigo tenista na direção não está formalmente concluída.

Nadal confirmou que aceitou o convite e agradeceu a proposta ao presidente Florentino Pérez e aos restantes membros da direção. "Aceitei este convite com enorme entusiasmo, com vontade de aprender e de contribuir tanto quanto puder", escreveu o espanhol numa mensagem publicada nas redes sociais. O Real Madrid não anunciou que funções específicas poderá desempenhar caso a nomeação seja ratificada.

A votação terá lugar na Cidade Real Madrid, em Madrid. A assembleia extraordinária inclui um único ponto na ordem de trabalhos: a ratificação de Nadal como membro da Junta Diretiva, de acordo com os estatutos do clube. A proposta foi aprovada por unanimidade pela atual direção para ser apresentada aos sócios representantes. A decisão final cabe, portanto, aos representantes dos sócios convocados para a assembleia.

Nadal, sócio honorário do Real Madrid, é uma das figuras mais marcantes da história do ténis. Terminou a carreira profissional em novembro de 2024, depois de mais de duas décadas no circuito. Conquistou 22 títulos do Grand Slam, incluindo um recorde de 14 vitórias em Roland Garros, venceu 92 torneios do circuito e chegou ao primeiro lugar do ranking mundial.

O percurso do espanhol inclui também duas medalhas de ouro olímpicas: uma em singulares, nos Jogos de Pequim, em 2008, e outra em pares, no Rio de Janeiro, em 2016, ao lado de Marc López. Ao serviço da seleção espanhola, integrou cinco equipas vencedoras da Taça Davis. O Real Madrid destacou, além dos resultados desportivos, a sua capacidade de superação, o espírito competitivo, a humildade, o respeito pelos adversários e o compromisso solidário.

A escolha de Nadal aproxima da direção do clube uma personalidade cuja carreira foi construída fora do futebol, mas que é há muito associada ao Real Madrid como adepto e sócio honorário. O clube apresentou a proposta como uma forma de Nadal contribuir para o presente e o futuro da instituição. Não foram divulgados, porém, pelouros ou responsabilidades concretas para o antigo tenista.

A notícia surge num momento em que o Real Madrid continua a ser liderado por Florentino Pérez, reeleito presidente em junho para um novo mandato de quatro anos. A proposta para integrar Nadal na direção não foi apresentada pelo clube como uma mudança na presidência ou como uma indicação sobre a sucessão de Pérez.