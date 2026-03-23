Mundial2026. Mora e Leão dispensados, Paulinho chamado

Rodrigo Mora e Rafael Leão foram no domingo (22 de março) dispensados da convocatória de Portugal, ambos devido a problemas físicos, enquanto Paulinho foi chamado para os particulares com México e Estados Unidos, de preparação para o Mundial2026 de futebol.Numa nota divulgada no seu site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol confirmou as ausências de Rodrigo Mora, do FC Porto, e Rafael Leão, do AC Milan, que durante o fim de semana tinham ficado ausentes dos jogos dos respetivos clubes, e anunciou o regresso de Paulinho, avançado de 33 anos que alinha no Toluca, do México.Paulinho, pela primeira vez chamado por Roberto Martinez, tem três internacionalizações e dois golos pela seleção nacional, todas alcançadas em 2020.Como atua no campeonato mexicano, o antigo jogador de Sporting e Sporting de Braga junta-se à comitiva lusa já em Cancún, onde Portugal vai estagiar a partir de terça-feira.Portugal, que não vai contar com Cristiano Ronaldo, lesionado, defronta o México em 28 de março, na Cidade do México, na reabertura do Estádio Azteca, e depois os Estados Unidos, em 31, em Atlanta.No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jamaica e Nova Caledónia. Lista atualizada de 26 convocados:- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).- Defesas: Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Al Hilal, Ara), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal, Esp).- Médios: Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Samu Costa (Maiorca, Esp), Mateus Fernandes (West Ham, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing) e Pedro Gonçalves (Sporting).- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Paulinho (Toluca, Mex), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Gonçalo Guedes (Real Sociedad, Esp)..Mundial 2026. Martínez tem 21 nomes garantidos e um lugar vago para terceiro avançado