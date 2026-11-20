A atribuição a Portugal do Campeonato do Mundo de Juniores de natação pura de 2027 dá à seleção nacional a possibilidade de competir em casa com alguns dos melhores nadadores jovens do mundo — e de voltar a sonhar com uma final olímpica. Miguel Arrobas, presidente da Federação Portuguesa de Natação, considera que a prova, marcada para o Complexo de Piscinas do Jamor, em Oeiras, será muito importante para a modalidade e poderá ajudar a consolidar o crescimento dos últimos anos. "Sempre foi uma ambição da Federação Portuguesa de Natação chegarmos à natação pura", afirma, explicando que a oportunidade surgiu quando a World Aquatics abriu a possibilidade de candidaturas. "Era um gosto enorme e era ótimo para Portugal. Começámos a organizar e acabou por ser atribuído a nós."A prova realiza-se de 16 a 21 de agosto de 2027. A organização chegou a considerar o Funchal e o Jamor, mas a escolha recaiu sobre o complexo de Oeiras. Arrobas sublinha que a dimensão do evento exige mais do que uma piscina adequada: são necessárias condições de alojamento, acessos e espaços para treino. "Tem de ser numa piscina de 50 metros, tem de ter determinadas facilidades, proximidade a um aeroporto e uma oferta hoteleira de categoria próxima e elevada", explica. A World Aquatics prevê a presença de mais de 650 atletas, oriundos de mais de 90 países. Arrobas diz que a Federação procura ainda uma segunda piscina de 50 metros para apoiar os treinos e a preparação das seleções.A escolha de Portugal tem também uma ligação simbólica à história recente da natação lusa. Foi num Mundial de Juniores que Diogo Ribeiro se afirmou como campeão: em Lima, no Peru, em 2022, conquistou três medalhas de ouro — nos 50 metros livres e nos 50 e 100 metros mariposa. Na vitória nos 50 mariposa estabeleceu um recorde mundial de juniores.Para Arrobas, os resultados recentes não são obra de um único fator. O presidente da Federação destaca o investimento no alto rendimento, o contributo dos clubes e das equipas técnicas e o acompanhamento científico e tecnológico. "As equipas técnicas estão muito focadas e têm um know-how muito importante", afirma, acrescentando que a partilha de conhecimentos entre a Federação e os clubes tem contribuído para a evolução da modalidade.Como exemplo, recorda a estafeta feminina de 4x200 metros livres, que chegou à final do Campeonato da Europa de Paris, em 2026, e terminou no oitavo lugar. "Foi uma aposta ganha", considera. As quatro nadadoras melhoraram os seus tempos e, segundo Arrobas, o resultado abriu perspetivas para que Portugal possa vir a lutar por uma qualificação olímpica na estafeta.O horizonte mais próximo são os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Arrobas aponta como objetivo levar entre três e cinco nadadores, sem contar com a eventual qualificação da estafeta, e admite que a modalidade pode ambicionar uma ou duas finais. "Sabemos que é muito difícil", ressalva, mas acredita que a natação portuguesa pode voltar a aproximar-se desse patamar. A última final olímpica portuguesa foi alcançada por Alexandre Yokochi, sétimo nos 200 metros bruços, em Los Angeles, em 1984..A Federação quer que a presença de atletas portugueses no Mundial de Juniores tenha impacto para lá dos resultados. "Um nome como Diogo Ribeiro já ecoa em muitas bocas do nosso Portugal", diz Arrobas, que destaca também Camila Rebelo e Francisca Martins. O presidente acredita que os resultados ajudam a dar visibilidade à modalidade, mas lembra que não chegam para garantir o crescimento da prática. "Nem tudo se faz apenas com embaixadores. É preciso, obviamente, cada vez mais piscinas e piscinas no interior."O Mundial no Jamor será uma oportunidade para mostrar a natação portuguesa a quem acompanha a modalidade e a quem ainda não a descobriu. Mas Arrobas lembra que o trabalho para formar novos nadadores depende também das condições de treino disponíveis pelo país. "Não é só pôr os atletas a praticar, tem de haver infraestruturas para que eles possam mesmo praticar.".Miguel Arrobas e o futuro da natação portuguesa: "Sem melhores piscinas será difícil dar o salto”