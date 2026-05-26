Mundial 2026 chega a Filadélfia: cidade recebe milhares de adeptos e seis jogos

O Lincoln Financial Field, em Filadélfia, será um dos estádios a receber jogos do Mundial de Futebol. Situado no sul da cidade norte-americana, o recinto é habitualmente a casa dos Philadelphia Eagles, equipa da liga de futebol americano (NFL), mas durante o torneio passará a ter uma designação temporária: “Philadelphia Stadium”. Com capacidade para cerca de 69 mil espectadores, o estádio vai receber seis encontros do Mundial: cinco jogos da fase de grupos e um da primeira ronda a eliminar, agendado para 4 de julho de 2026, data simbólica nos Estados Unidos por coincidir com o Dia da Independência e com as celebrações dos 250 anos da fundação do país. O recinto, inaugurado em 2003, já acolheu várias competições internacionais de futebol, incluindo jogos do Mundial Feminino, da Gold Cup e da Copa América, o que reforçou a sua escolha como uma das sedes da prova. A realização do Mundial em Filadélfia deverá atrair milhares de adeptos de diferentes países e representar um importante impulso económico para a cidade, sobretudo nos setores do turismo, hotelaria, restauração e transportes. As autoridades locais encontram-se já a preparar operações especiais de mobilidade e segurança para responder ao elevado fluxo de visitantes esperado durante a competição..Estádio de Boston aposta na modernização antes do Mundial de 2026