Mudança de treinador dá resposta ao Famalicão, mas Braga cai na Choupana
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Mudança de treinador dá resposta ao Famalicão, mas Braga cai na Choupana

Ricardo Silva estreou-se no banco dos famalicenses com uma goleada por 4-0 ao Rio Ave. Franclim Carvalho perdeu pela primeira vez como treinador do Braga, derrotado por 1-0 pelo Nacional.
Cecília Carmo
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A mudança no comando técnico produziu efeitos diferentes para Famalicão e Braga na nona jornada da I Liga. Os famalicenses venceram por 4-0 na visita ao Rio Ave, enquanto os bracarenses perderam por 1-0 na Madeira, frente ao Nacional. Os dois clubes tinham iniciado um novo ciclo: Ricardo Silva assumiu interinamente o Famalicão após a saída de Carlos Carvalhal; Franclim Carvalho chegou ao Braga para substituir Carlos Vicens. 

Em Vila do Conde, o Famalicão resolveu a partida na segunda parte. Roméo Beney abriu o marcador aos 48 minutos, com um remate em arco, e Pedro Santos aumentou a vantagem aos 81, servido por Sorriso. Óscar Aranda, lançado no decorrer do encontro, fez o terceiro aos 85 minutos e fechou a goleada de penálti, já nos descontos. A equipa orientada por Ricardo Silva somou três pontos importantes depois de um início de época abaixo das expectativas.

A vitória ganhou relevo por ter sido o primeiro jogo do Famalicão desde a saída de Carlos Carvalhal, decidida após a eliminação da Taça de Portugal frente ao Paredes. O adjunto Ricardo Silva ficou responsável pela equipa enquanto o clube procura um sucessor. Do outro lado, o Rio Ave também atravessa uma mudança recente: Vasco Seabra assumiu o comando técnico no início do mês, sucedendo a Sotiris Silaidopoulos. 

Na Choupana, o Braga teve mais posse de bola, mas não conseguiu transformar esse domínio em golos. Miguel Baeza marcou o único tento da partida aos 19 minutos, num remate de primeira após assistência de Song Min-kyu. O lance foi analisado pelo VAR, que confirmou o golo. A equipa minhota procurou o empate até ao fim, mas esbarrou na organização defensiva do Nacional e viu Fran Navarro acertar na barra, aos 70 minutos.

Franclim Carvalho sofreu assim a primeira derrota no comando do Braga, na estreia para o campeonato. O treinador tinha começado a passagem pelo clube com uma vitória por 2-0 frente ao Genk, para a Liga Conferência. O Nacional também atravessa uma transição: João Henriques foi anunciado como novo treinador, mas a equipa ainda foi orientada por Bruno Abreu, que assumiu interinamente o cargo. 

Com este resultado, o Braga manteve os 11 pontos com que entrou na jornada, enquanto o Famalicão passou a somar dez. O Nacional chegou aos sete pontos. Na jornada em que o Famalicão encontrou uma resposta imediata após a saída de Carvalhal, o Braga não conseguiu prolongar para a Liga o bom arranque de Franclim Carvalho na competição europeia.

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