Carlos Carvalhal deixa Famalicão após eliminação da Taça de Portugal

Carlos Carvalhal deixou esta segunda-feira, 19 de outubro, o comando técnico do Famalicão, por mútuo acordo, após a eliminação da Taça de Portugal frente ao Paredes, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol.

“A Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD e o treinador Carlos Carvalhal cessaram, por mútuo acordo, o vínculo que os ligava”, informou o emblema famalicense, em comunicado.

A saída do técnico, de 60 anos, foi decidida esta segunda-feira pela administração da SAD, horas depois da derrota (1-0) diante do Paredes, num dia de folga do plantel.

Na mesma nota, os famalicenses agradeceram “o empenho e profissionalismo” do treinador e dos restantes elementos da equipa técnica, desejando-lhes “os maiores sucessos pessoais e profissionais”.

O comando técnico da equipa passa a ser assumido pelo adjunto Ricardo Silva.

O Famalicão soma sete pontos na I Liga, ocupando o 13.º posto, num arranque de temporada aquém das ambições do clube, que, na época passada, terminou no quinto lugar.