Mourinho quer Benfica "pressionado" na visita ao Famalicão: "Não quero uma equipa relaxada"

José Mourinho avisou esta sexta-feira, 1 de maio, que o Benfica não pode entrar em campo a fazer contas na deslocação ao Famalicão, jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga. O treinador encarnado sublinhou que a equipa depende apenas de si, mas rejeita qualquer cenário de conforto nesta fase decisiva do campeonato.“Não quero uma equipa a pensar que sete pontos são suficientes. Quero uma equipa pressionada, que sinta a responsabilidade”, afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, reforçando a ideia de que prefere um contexto de exigência máxima. "Não quero uma equipa relaxada". O técnico explicou mesmo que se sentiria mais confortável se estivesse obrigado a vencer todos os jogos até ao fim. “Preferia precisar dos nove pontos. Esse tipo de pressão faz ainda mais forte quem é forte”, disse, lembrando alguns deslizes da equipa em momentos teoricamente mais acessíveis ao longo da época.Sobre o adversário, Mourinho deixou elogios ao Famalicão, atual quinto classificado, afastando qualquer leitura de surpresa na classificação. “São uma boa equipa desde o início do campeonato. Estarem em quinto lugar é surpresa só para quem não está atento”, afirmou.O treinador encarnado destacou ainda a ambição dos minhotos e antecipou dificuldades para ambos os lados. “São uma ótima equipa, com ambição de se qualificarem para as competições europeias. Vai ser um jogo difícil para nós e para eles”, acrescentou.Questionado sobre a renovação de Rui Borges, selada também nesta sexta-feira, e a estabilidade no comando técnico, Mourinho apontou para a importância da continuidade nos clubes. “Quanto mais tempo um treinador está num clube, mais a equipa é sua e a ideia de jogo é sua. Treinadores que entram e saem não têm tempo para deixar a sua impressão digital”, referiu.E por falar em continuidade, Mourinho afastou também os rumores que o têm ligado ao Real Madrid. “Do Real Madrid ninguém falou comigo. Isso posso garantir. Já estou no futebol há tantos anos, estou habituado a isto, mas não houve nada”, afirmou, desvalorizando as notícias que apontavam para um eventual regresso ao clube espanhol, acrescentasndo ainda que está focado no presente e que tem contrato com o Benfica por mais uma época..Mourinho fala do segundo lugar e anuncia "alguns ajustamentos" no plantel da próxima época para ser a sua cara.Varandas anuncia renovação de Rui Borges: "Valorizamos o processo de trabalho muito mais do que os resultados"