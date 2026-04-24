Mourinho fala do segundo lugar e anuncia "alguns ajustamentos" no plantel da próxima época para ser a sua cara

O treinador do Benfica, José Mourinho, reforçou esta sexta-feira, 24 de abril, que “só ganhando os quatro jogos” que lhe faltam na I Liga pode chegar ao segundo lugar, mas admitiu que esse objetivo está fora de “controlo”.“Faltam quatro jogos. Só ganhando os quatro é que podemos ter esperança de melhorar a nossa classificação. Se não ganharmos os quatro, não teremos qualquer hipótese”, resumiu o treinador, no Seixal, a abrir a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Moreirense, no sábado.Depois, questionado sobre se acredita que ganhando os quatro jogos vai mesmo chegar ao segundo lugar e se o prometeu aos seus jogadores, o técnico reconheceu que não pode “prometer nada” nem garantir quantos pontos vai fazer o Sporting até ao final da época.“Se tivéssemos ganhado ao Casa Pia, neste momento estávamos a quatro vitórias de ficar em segundo lugar. Neste momento, não estamos. Dependemos dos nossos resultados, obviamente, mas dependemos também dos resultados do Sporting e isso está completamente fora do nosso controlo”, desabafou.O Benfica segue em segundo lugar no campeonato, com 72 pontos, mais um do que o Sporting que tem, no entanto, um jogo em atraso, frente ao Tondela, referente à 26.ª jornada.A equipa orientada por José Mourinho reentrou na luta pela posição que dá acesso, pelo menos, às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões na próxima época após vencer o rival direto na última jornada, por 2-1, em Alvalade, mas o técnico voltou a não confirmar se vai continuar na Luz, apesar de, anteriormente, já ter expressado esse desejo.Mourinho, que chegou ao auditório do Benfica Futebol Campus com alguns minutos de antecedência em relação à hora marcada aproveitou para, descontraidamente, meter os óculos e “ver as notícias” no seu telemóvel, antes de iniciar a conferência de imprensa, e terá ficado a par das “notícias que se viram hoje de que estava chateado com o presidente”, Rui Costa.“O único motivo pelo qual eu estou chateado com ele é porque, não sei porquê, não me deram o meu emblema de 25 anos de sócio. Acho que deram a toda a gente, menos a mim. Esqueceram-se de mim”, gracejou.No entanto, confrontado com os problemas que a incerteza em relação ao seu futuro pode ter no planeamento da próxima época, o special one revelou que tem mantido “reuniões com a estrutura, com o presidente e o diretor”, Mário Branco, “na tentativa de melhorar” o plantel.“Porque este plantel é o meu e, no caso de eu continuar na próxima época, continuará a ser o meu. Terá, objetivamente, alguns ajustamentos para ser mais a minha cara, como dizem lá em Inglaterra, o [meu] ‘fingerprint’ [impressão digital]”, concluiu.O Benfica recebe o Moreirense no sábado, a partir das 18:00, em partida da 31.ª jornada da I Liga, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.A equipa orientada por José Mourinho procura colocar pressão sobre o Sporting com um triunfo que a mantenha no segundo lugar, com mais quatro pontos do que os ‘leões’, que têm, neste momento, um jogo em atraso e só disputam o seu encontro da 31.ª jornada no domingo.Já o Moreirense, orientado por Vasco Botelho da Costa, segue em sétimo lugar, com 39 pontos, a nove do quinto lugar, que pode dar acesso à Liga Conferência Europa, se o Sporting vencer a Taça de Portugal, mas é uma equipa que, segundo Mourinho, “tem complexidade na sua organização, joga bem, e tem condições para criar problemas” na Luz.Para o encontro frente aos ‘cónegos’, o treinador ‘encarnado’ só não pode contar com o defesa Tomás Araújo, por lesão.“[Tivemos] alguns problemas depois do jogo com o Sporting, ao nível de algumas pequenas lesões, mas, com exceção do Tomás [Araújo], hoje já treinaram todos e estão todos disponíveis para o jogo”, adiantou o técnico..Prestianni castigado com seis jogos de suspensão por utilização de linguagem homofóbica a Vinícius Júnior.Benfica SAD aumenta valor do empréstimo obrigacionista para 65 milhões de euros