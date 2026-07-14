"Mourinho" é a história de um treinador "completamente louco" e um colecionador de pedaços de história

“Mourinho” é uma série documental de três episódios que contará parte da história de vida e a obra do treinador português, que aos 63 anos vive uma segunda aventura no Real Madrid. "Entre troféus e histórias de bastidores, esta série documental acompanha a lendária ascensão de José Mourinho até se tornar um dos treinadores de elite do futebol mundial”, lê-se na sinopse do documentário da Netflix, que estreia a 11 de agosto. Com testemunhos de algumas das maiores figuras do futebol mundial, como Sir Alex Ferguson, John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Iker Casillas, Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o, Javier Zanetti, Luís Figo, Ricardo Carvalho, André Villas-Boas e Marco Materazzi, o documentário promete revelar um José Mourinho, um “homem por detrás do special one”.A série revisita o percurso de sucesso do técnico português, em especial a conquista da Liga dos Campeões, em 2004, com o FC Porto, que, segundo ele, o projetou para a elite do futebol, mas também o triplete (campeonato, taça e Champions) no Inter de Milão em 2010 e rivalidade com Pep Guardiola. E promete mostrar um Mourinho para lá das polémicas que chegaram aos adeptos e das guerras que comprou com palavras ditas nas várias salas de Imprensa por onde passou até hoje - U. Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahçe, Benfica e Real Madrid. ."Comecei a ganhar em 2003 e o meu último título foi em 2022. Foram 20 anos a vencer. É por isso que querem contar a minha história. Não se faz um documentário sobre alguém que não ganha nada”, atirou o treinador natural de Setúbal, que ao seu estilo avisou que as pessoas vão perceber que ele é "completamente louco", quando perceberam o convite que recusou para não quebrar aaplavara dada à AS Roma: "Quando virem o documentário vão dizer que fui um idiota.” Com um carreira marcada por títulos em quatro países diferentes e por duas conquistas da Liga dos Campeões (FC Porto e Inter) a primeira imagem libertada para promoção da série é a de Mourinho numa imensa sala de troféus e a recordar algumas das mais emblemáticas conquistas da carreira. E a mostrar ser um colecionador de pedaços da sua história e do futebol mundial, como uma réplica do troféu da Premier League, que conquistou com o Chelsea (), umas chuteiras autografadas por Diego Maradona ou a primeira camisola de Cristiano Ronaldo no Sporting.Para documentar a história de um vencedor do futebol mundial só mesmo uma equipa habituada a ganhar. A série “Mourinho" tem realização de Joe Pearlman, nomeado para os prémios BAFTA e Emmy e conhecido pelos documentários sobre Robbie Williams e Lewis Capaldi e foi produzida pela Ventureland, com produção de John Battsek, vencedor de dois Óscares, e de Miles Coleman. .José Mourinho: "No futebol quando perdes, deixam-te sozinho" .Mourinho regressa ao Real Madrid após vitória de Florentino Pérez