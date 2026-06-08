Mourinho regressa ao Real Madrid após vitória de Florentino Pérez

A vitória de Florentino Pérez nas eleições presidenciais do Real Madrid, confirmada na madrugada de segunda-feira (eram quase zero horas desre domingo, 7 de junho, hora de Lisboa), trouxe consigo a confirmação do desfecho de uma das maiores novelas atuais do futebol europeu: José Mourinho vai mesmo deixar o Benfica para regressar ao Santiago Bernabéu.O atual presidente do Real Madrid garantiu a continuidade no cargo até 2030, após derrotar Enrique Riquelme com cerca de dois terços dos votos. Com a reeleição assegurada pela vitória em todas as mesas de voto, Florentino Pérez avança de imediato com o plano delineado durante a campanha eleitoral, que tinha no técnico português o seu pilar principal para a nova época."É um dia feliz para mim e para o madridismo", disse Pérez no discurso de vitória, quando os votos ainda eram contados mas se sabia já que a vitória era impossível fugir-lhe.Quanto à promessa de Mourinho em Madrid, a foto do treinador português foi inclusivamente projetada num dos ecrãs da sala de hotel que serviu de sede de campanha do presidente recandidato.A saída da Luz e o regresso a MadridJosé Mourinho, que se encontrava ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, cessa assim as suas funções no clube da Luz para iniciar a sua segunda etapa na capital espanhola, onde já orientou a equipa entre 2010 e 2013. O cariz oficial do acordo dependia exclusivamente do desfecho do ato eleitoral em Valdebebas. Face à instabilidade vivida no balneário do Real Madrid na última temporada — marcada por desentendimentos públicos entre atletas —, Florentino Pérez identificou no "Special One" o perfil ideal para liderar a reestruturação do plantel.Além do técnico português, a nova estrutura de Florentino Pérez conta já com os reforços garantidos de Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries. O presidente reeleito prometeu ainda a apresentação de um novo "galáctico" já esta terça-feira, mantendo-se o forte rumor de uma proposta de 150 milhões de euros por Michael Olise.Com este cenário, o Benfica vê-se obrigado a procurar uma alternativa para o seu comando técnico de forma imediata, enquanto Madrid se prepara para receber de volta o treinador que assinala o arranque do novo ciclo de Florentino Pérez.