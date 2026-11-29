O piloto espanhol Raul Fernandez (Aprilia) venceu este domingo (29) o Grande Prémio de Valência de MotoGP, última prova da temporada, e permitiu à marca de Noale conquistar o Mundial de construtores pela primeira vez na sua história.

Fernandez terminou as 27 voltas em 40.46,900 minutos, batendo o já campeão Marc Márquez (Ducati) por 2,200 segundos, com o também espanhol Pedro Acosta (KTM) em terceiro, a 2,418.

Estes resultados, aliados aos quarto e quinto lugares de Marco Bezzecchi (Aprilia) e Jorge Martin (Aprilia) permitiram à Aprilia conquistar o título de construtores pela primeira vez na sua história.

Mas esta foi também a última corrida de Marc Márquez na categoria máxima do motociclismo, após 10 títulos conquistados, oito deles em MotoGP. “Aproveitei muito. Tentei tudo para a vitória mas usei todo o pneu e no final já não dava. Faço parte de MotoGP e o MotoGP será a minha vida”, disse o campeão, no final.

A corrida ficou ainda marcada pelo abandono de Alex Márquez (Ducati), irmão mais novo do campeão, ainda antes da corrida, com um problema nos pulmões que o forçou a passar pelo hospital local durante a manhã.

Marc Márquez fechou o campeonato com 459 pontos, mais 40 do que Marco Bezzecchi, que assegurou o vice-campeonato, à frente do seu companheiro de equipa, Jorge Martin.

A corrida de Valência foi também a última das motas de 1000cc, antes da mudança de regulamentos em 2027, que reduzirá a capacidade dos motores.

A nova temporada arranca a partir de terça-feira, com os primeiros testes oficiais com as novas motas, também em Valência, Espanha.