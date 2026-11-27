Ainda a saborear o oitavo título mundial de MotoGP, Marc Márquez anunciou o adeus às pistas para este fim de semana, em Valência. “Sair agora, no topo, depois de ser campeão do mundo outra vez, é uma decisão que só alguém que conhece profundamente o próprio corpo e a própria cabeça consegue tomar. Respeito por inteiro”, confessa Emiliano Ventura, o fisiologista português que o acompanhou durante dois anos.

De 2024 a 2026, o português que gere o MSI, Centro de Alto Rendimento Motor, de Madrid, ajudou a recuperar o maior campeão de sempre do MotoGP, que festejou o oitavo título mundial, em Portimão, no passado dia 22 de novembro: “Para lá do campeão, conheci uma pessoa extraordinária. É humilde, exigente consigo próprio, generoso com quem trabalha à sua volta e muito ligado à família. Aprendi muito com ele, como profissional e como pessoa."

A notícia da retirada emocionou-o. “Quando começámos, o Marc estava a reconstruir-se. Vinha de anos muito duros, marcados pelas lesões no braço direito e por muitas dúvidas à sua volta. Nunca o ouvi queixar-se. Chegava a cada sessão com a mesma pergunta: o que podemos fazer hoje para sermos um pouco melhores amanhã? Essa atitude diz tudo sobre ele", conta Emiliano, grato pela confiança recebida e "pelo privilégio de acompanhar de perto um dos maiores atletas da história do desporto".

“Trabalhámos muitas horas longe das câmaras. Fizemos força específica do braço para aguentar travagens sucessivas, condicionamento ao calor, recuperação e muitos ajustes finos de semana para semana. Os títulos que conquistou nestes anos são, acima de tudo, mérito dele. Mas é uma honra imensa ter dado um pequeno contributo para esse regresso ao topo.”

No Grande Prémio de Portugal, depois de cair na corrida sprint, o espanhol da Ducati deixou a ideia de que este desfecho, o da despedida abrupta das pistas, era uma forte possibilidade. Depois, na corrida de domingo, quando só precisava terminar no top-9 para ser campeão, ele cortou a meta em 8.º, após uma corrida muito cautelosa e nada à imagem da "formiga atómica", a alcunha do espanhol, dono de dez títulos mundiais, oito deles no MotoGP.

Emiliano Ventura acompanhou-o em Portimão. E depois de ser coroado como o maior atleta da história do MotoGP, Marc Márquez chamou-o ao palco, em sinal de reconhecimento pelo contributo do fisiologista português na recuperação das lesões.