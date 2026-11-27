Em Valência, antes do início da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio, ao ser apanhado pelas câmaras, Márquez enviou um beijo com a mão e começou a mostrar uma série de cartazes escritos em inglês, enquanto olhava fixamente para a câmara. "We’ll talk later, but first…" (Falaremos depois, mas antes...), mostrou inicialmente.

Depois, outro cartaz, que dizia: "Thank you to everyone who’s been part of this journey" (Obrigado a todos por fazerem parte desta jornada). No terceiro cartaz, lia-se: "I hope you’ve enjoyed it as much as I have" (Espero que tenham aproveitado tanto quanto eu), terminando com a frase: "This will be my last race in MotoGP" (Esta será a minha última corrida no MotoGP). Por fim, declarou: "We Made History" (Fizemos história).

O piloto decidiu terminar a carreira, apesar de ter renovado contrato por mais duas temporadas com a equipa oficial da Ducati. O GP de Valência, derradeira prova da temporada, será assim o adeus de Márquez ao motociclismo, modalidade na qual foi campeão mundial por dez vezes, oito das quais em MotoGP. Curiosamente, foi em Portugal que Márquez conquistou o primeiro e último títulos mundiais: em 2008 no Autódromo do Estoril e este ano no autódromo do Algarve.