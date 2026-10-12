MotoGP 2025 injeta 102 milhões de euros na economia portuguesa

O MotoGP Portugal 2025 gerou um impacto económico significativo ao contribuir com 102 milhões de euros para o Valor Acrescentado Bruto (VAB), com 56 milhões a beneficiar diretamente a economia do Algarve.

Estes números sublinham a importância dos grandes eventos internacionais como motores do desenvolvimento económico e turístico, realça o estudo desenvolvido pela EY-Parthenon para a Parkalgar, empresa que gere o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Realizado no Autódromo Internacional do Algarve, o evento atraiu cerca de 166 mil espectadores de 70 países, reforçando a posição de Portugal como destino de excelência para o desporto motorizado, sublinha o documento. Cerca de 40% dos espectadores eram estrangeiros, destacando-se o papel do evento na promoção internacional.

O perfil do público foi caracterizado por homens entre 46 e 55 anos, principalmente da região de Lisboa, enquanto os visitantes internacionais foram maioritariamente franceses entre 56 e 65 anos.

A distribuição geográfica dos espectadores mostrou que 60% eram de Portugal, seguidos por França (12%) e Espanha (8%). Entre os visitantes não europeus, destacaram-se os Estados Unidos (26%), Canadá (21%), e Brasil (16%).

Os visitantes do norte da Europa, particularmente da Finlândia e Dinamarca, prolongaram as suas estadias em média por mais de seis noites, demonstrando o potencial do evento para promover o turismo de média duração, realça o estudo. Este efeito foi visível no aumento das dormidas em Portimão e Lagoa durante o mês do evento.

As despesas dos visitantes, especialmente em alojamento e alimentação, foram significativas. Os turistas da Dinamarca, Suécia e Colômbia registaram as maiores despesas médias, com a alimentação e alojamento a representarem as principais categorias de gasto.

O impacto económico traduziu-se em 94 milhões de euros de VAB e a criação de 1.879 empregos diretos, além de gerar receitas fiscais importantes para o Estado, sublinha o documento.

Jaime Costa, CEO do Autódromo Internacional do Algarve, afirma, citado no estudo, que "os resultados confirmam que o MotoGP é um ativo estratégico para o Algarve e Portugal, promovendo o turismo em épocas de menor procura e projetando o destino internacionalmente".