Desporto
Morreu aos 50 anos Vítor Murta, que foi presidente do Boavista durante sete anos
Liderou destinos dos axadrezados de 2018 a 2025. Sofreu um ataque cardíaco.
Vítor Murta morreu esta sexta-feira (16 de outubro) aos 50 anos, depois de sofrer um ataque cardíaco, segundo o jornal OJogo. Foi presidente do Boavista durante sete anos.
Liderou o clube do Bessa de dezembro de 2018 até fevereiro de 2024 e Entre 2020 e 2024, também liderou a SAD do Boavista. Formado em direito e com especialização feita em Direito Fiscal, sucedeu a João Loureiro na liderança das panteras negras.