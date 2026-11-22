Mariana Machado, do Sporting de Braga, e Miguel Moreira, do Santa Tecla, foram hoje, 22 de novembro, os vencedores das principais competições dos Nacionais de corta-mato, corridos em Valença.

Miguel Moreira reeditou o triunfo de 2024 e liderou o Santa Tecla, clube de Braga, para um triunfo coletivo sem contestação, já que fechou com a entrada do sexto classificado.

Sem qualquer surpresa, o Sporting de Braga foi o vencedor muito destacado no setor feminino, com Mariana Machado a estender uma série de vitórias iniciada em 2021.

O traçado nas históricas muralhas de Valença foi aziago para dois dos favoritos, José Carlos Pinto, campeão em título, e Patrícia Silva, ambos do Sporting, que desistiram e tornaram mais fáceis a prova aos campeões.

Na corrida masculina, os dois primeiros lugares foram para os quenianos Dan Kibet, do Santa Tecla, em 23.44 minutos, e Brian Kipkore, do Sporting, em 24.13.

O primeiro português foi Miguel Moreira, que chegou no terceiro lugar, em 24.26, um segundo à frente do seu colega de equipa Rui Pinto. Em quinto, e com a medalha de prata, posicionou-se Duarte Santos, do Sporting, em 24.41.

Os atletas do pódio garantiram o direito a representar Portugal nos Europeus de corta-mato, a disputar em dezembro, em Belgrado, sendo que Rui Pinto não deverá ser convocado, já que é um dos inscritos para a Maratona de Valência, que se disputa na semana anterior.

Na classificação coletiva, o Santa Tecla 'arrasou', já que a equipa fechou com o sexto lugar de Luís Oliveira e conseguiu o título nacional por equipas com 14 pontos.

O Sporting, limitado com a desistência do favorito José Carlos Pinto, só foi terceiro, com 47 pontos, ainda atrás do Sporting de Braga, que terminou com 44.

A corrida feminina foi dominada, quanto a atletas nacionais, por Mariana Machado, melhor lusa no crosse desde 2021. A atleta do Sporting de Braga revalidou o título uma vez mais, ao fechar na segunda posição absoluta, em 27.59 minutos, apenas dois segundos atrás da etíope do Sporting Bikile Gudina.

Com Patrícia Silva a desistir bem cedo, foi outra atleta treinada por Gjert Ingebrigtsen a destacar-se - a bracarense Laura Taborda, vice-campeã (29.01), à frente de Petra Santos, do JOMA nova campeâ sub-23 (29.41).

Mariana Machado, Laura Taborda e Petra Santos asseguram também a presença nos Europeus de crosse.

De regresso à competição, Solange Jesus fechou em sétima a equipa do Sporting de Braga que pontuou. As minhotas venceram no coletivo feminino, com 19 pontos, o Sporting foi segundo, com 30 pontos, e Beira-Mar foi terceiro, com 72 pontos.