Desporto
Mariana Machado prata nos 10.000 metros nos jogos do Mediterrâneo
É a quarta medalha conquistada neste dia pelo atletismo português em Taranto2026.
A atleta portuguesa Mariana Machado alcançou esta segunda-feira (31 de agosto) a prata nos 10.000 metros dos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026, ao ser superada pela italiana Federica Del Buono nos metros finais.
A lusa de 25 anos cumpriu a distância em 35.05,10 minutos, sendo segunda atrás de Del Buono, campeã em 35.02,28, com a marroquina Kaoutar Farkoussi a ser terceira, em 35.13,57.
Esta é a quarta medalha conquistada neste dia pelo atletismo português em Taranto2026, depois de Auriol Dongmo (ouro) e Jéssica Inchude (prata) no lançamento de peso, e do título na estafeta de 4x100 metros femininos.