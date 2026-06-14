Messias Baptista conquista prata europeia em Montemor-o-Velho após final decidida por milésimos

Messias Baptista conquistou este domingo, 14 de junho, a medalha de prata nos Campeonatos da Europa de Canoagem, em Montemor-o-Velho, ao terminar na segunda posição da final de K1 200 metros, numa regata decidida por escassos milésimos de segundo. O canoísta português voltou a afirmar-se entre a elite continental da velocidade, confirmando o excelente momento competitivo que atravessa.Perante o apoio do público português no Centro Náutico de Montemor-o-Velho, Messias Baptista completou a distância em 34,178 segundos, ficando a apenas 75 milésimos de segundo do espanhol Carlos Arévalo, que conquistou o título europeu com o tempo de 34,103 segundos. O húngaro Gergely Balogh fechou o pódio, terminando a prova a 115 milésimos do vencedor.Com este resultado, Messias Baptista repetiu a medalha de prata conquistada nos Europeus de 2025, reforçando a consistência competitiva numa das disciplinas mais rápidas e exigentes da canoagem de velocidade. O atleta português voltou a demonstrar capacidade para discutir medalhas ao mais alto nível, numa final marcada pelo equilíbrio até aos últimos metros..A conquista assume especial significado por ter acontecido em solo nacional, perante milhares de adeptos que encheram as bancadas de Montemor-o-Velho e acompanharam de perto a prestação dos atletas portugueses. A prata de Messias Baptista voltou a colocar Portugal entre os protagonistas da competição, numa edição dos Europeus marcada por várias presenças nacionais em finais.Apesar da satisfação pelo pódio europeu, o canoísta admitiu no final da prova um sentimento “agridoce”, sobretudo por ter ficado muito próximo das medalhas nas embarcações coletivas. Antes da final de K1 200 metros, Messias Baptista integrou as tripulações portuguesas que terminaram no quarto lugar em K2 500 metros e K4 500 metros, ficando à porta do pódio em ambas as provas..Canoagem: Messias Baptista conquista bronze em Brandemburgo e dá primeira medalha a Portugal