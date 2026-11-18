Lionel Messi estará a preparar uma notificação formal para impedir que a Associação do Futebol Argentino (AFA) use o seu nome e a sua imagem em ações comerciais sem autorização. A informação foi avançada pelo jornal argentino Clarín. O documento deverá ser dirigido ao presidente da federação, Claudio “Chiqui” Tapia, e aos restantes dirigentes. Não é claro se a notificação já foi enviada, nem há confirmação de que tenha sido apresentada uma ação judicial.

Um dos episódios que terá contribuído para o mal-estar remonta ao Mundial de 2026. Segundo o Clarín, uma marca patrocinadora da seleção argentina usou a imagem de Messi numa campanha publicitária, apesar de o jogador ter compromissos comerciais exclusivos com outras marcas. A utilização terá levado a equipa do futebolista a dar explicações a patrocinadores, depois de a campanha ter sido autorizada sem consulta prévia ao seu círculo comercial.

A organização do jogo de despedida de Messi da seleção, frente ao Benim, em outubro, também terá agravado a relação com a federação. O encontro, disputado no Estádio Monumental, foi marcado por problemas de som, iluminação e organização. A AFA reconheceu falhas, mas atribuiu responsabilidades ao River Plate, que gere o recinto, segundo a imprensa que noticiou o caso.

A relação entre Messi e Tapia, que já foi próxima, terá ainda sido afetada pelas suspeitas e investigações que envolvem a atual direção da AFA. A intenção atribuída ao jogador será evitar que o seu nome e a sua imagem sejam associados à gestão da federação. Até ao momento, nem Messi nem a AFA se pronunciaram publicamente sobre a alegada notificação.

A notícia surge pouco depois de Messi se ter despedido da seleção argentina. O avançado disputou o último jogo pela equipa nacional frente ao Benim. Já sem o capitão, a Argentina perdeu por 2-1 com o Uruguai, no primeiro encontro da seleção desde a saída do jogador.