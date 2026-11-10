Mau tempo adia jogos das seleções jovens, Benfica e Torreense

A passagem da depressão Charles está a provocar alterações na agenda desportiva de quarta-feira, 11 de novembro, com o adiamento de jogos das seleções jovens portuguesas e dos compromissos europeus das equipas femininas de Benfica e Torreense. As decisões surgem depois de o Governo ter declarado a situação de alerta em todo o território continental e determinado a suspensão dos eventos ao ar livre, independentemente da sua natureza.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que os encontros das seleções de sub-17 e sub-19 masculinos e de sub-16 femininos inicialmente agendados para quarta-feira foram transferidos para quinta-feira, 12 de novembro. A alteração abrange o Portugal-Andorra, de qualificação para o Europeu de sub-17, o Portugal-Lituânia, da primeira ronda de apuramento para o Europeu de sub-19, e o Portugal-República da Irlanda, de sub-16 femininos.

A decisão federativa estende-se aos restantes encontros das rondas de qualificação em causa, igualmente adiados para quinta-feira. No comunicado, a FPF associa a alteração do calendário ao agravamento das condições meteorológicas e à situação de alerta, deixando também uma recomendação aos clubes: “A Federação Portuguesa de Futebol sensibiliza todos os clubes para cumprirem as instruções de segurança por parte do Governo e da Proteção Civil”.

Nas competições europeias de clubes, o mau tempo também levou ao adiamento dos dois encontros de futebol feminino previstos para o distrito de Lisboa: o Benfica-Áustria de Viena, da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, e o Torreense-Sparta Praga, da segunda mão dos oitavos de final da Taça Europa.

As encarnadas tinham jogo marcado para as 20h00, no Estádio da Luz, enquanto a equipa de Torres Vedras deveria entrar em campo às 18h00, no Estádio Manuel Marques. Até à tarde de terça-feira, não eram conhecidas novas datas para a realização das partidas.

Nos pavilhões, o Sporting anunciou uma solução diferente: os jogos agendados para terça e quarta-feira no Pavilhão João Rocha realizam-se à porta fechada. A medida abrange o encontro europeu de voleibol de quarta-feira, às 19h30, frente aos azeris do FHN-Xilasedici VK, da segunda eliminatória da segunda ronda de qualificação para a Liga dos Campeões.

O clube justificou a ausência de público com o agravamento do estado do tempo e a situação de alerta declarada pelo Governo. A decisão aplica-se também à receção da equipa de hóquei em patins ao Candelária, marcada para as 20h30 de terça-feira.

As alterações atingem igualmente o desporto equestre. Na Golegã, o Concurso de Dressage Especial, integrado na Feira Nacional do Cavalo e inicialmente previsto para 10 e 11 de novembro, foi transferido para 13 e 14 de novembro. O adiamento decorre das previsões meteorológicas desfavoráveis, ficando a competição concentrada em sexta-feira e sábado.

Na atividade dos clubes, o Tondela comunicou o cancelamento dos treinos de quarta-feira, numa publicação relativa à formação auriverde, invocando os avisos da Proteção Civil para condições meteorológicas adversas. O Sporting de Braga adiou, por sua vez, o Media Open Day para quinta-feira, mantendo o programa de contacto do plantel e da equipa técnica com os jornalistas.

Na Madeira, a Direção Regional do Desporto determinou o encerramento das infraestruturas desportivas sob a sua gestão entre as 18h30 de terça-feira e as 13h00 de quarta-feira, como medida preventiva de proteção dos utentes. Também os percursos pedestres classificados da região estarão encerrados durante o dia 11.

No continente, a situação de alerta vigora entre as 00h00 e as 23h59 de quarta-feira. A suspensão dos eventos ao ar livre abrange toda essa jornada, pelo que o impacto na atividade desportiva ultrapassa os adiamentos individualmente anunciados por clubes, federações e organizadores.