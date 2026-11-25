Roberto Martínez comparou Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, Diego Maradona e Johan Cruyff. O antigo selecionador de Portugal falou à Prime Video antes do encontro entre Arsenal e Borussia Dortmund, disputado na terça-feira, em Londres, e destacou o percurso e a mentalidade do avançado, que anunciou o fim da carreira internacional no início deste mês.

Martínez começou por contestar as opiniões sobre o momento do jogador: "O que não é subjetivo são as estatísticas e a forma como marcou o jogo." Depois, colocou Ronaldo entre as maiores figuras da modalidade: "Estamos a falar de um jogador ao nível de Lionel Messi, Maradona ou Johan Cruyff."

O treinador espanhol recordou os 37 jogos em que orientou o capitão português e os 28 golos que este marcou nesse período. Disse que foi uma alegria trabalhar com Ronaldo e considerou improvável que Portugal volte a ter um jogador com dimensão semelhante.

Martínez elogiou também a mentalidade do avançado. Na sua leitura, a motivação de Ronaldo não se resumia à conquista de prémios individuais: passava por procurar melhorar continuamente. O técnico considerou ainda que o compromisso do jogador com o futebol é difícil de igualar.

O antigo selecionador lembrou que Portugal não falhou uma grande competição desde a chegada de Ronaldo à Seleção, em 2003. Atribuiu essa regularidade, em parte, ao contributo, ao profissionalismo e à dedicação do avançado. França, Alemanha e Espanha foram as outras seleções europeias que, segundo Martínez, conseguiram manter a mesma presença nas grandes provas.

Ronaldo terminou a carreira internacional com 234 jogos e 146 golos por Portugal, ambos recordes mundiais no futebol masculino de seleções. Conquistou o Europeu de 2016 e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025. Martínez orientou Portugal entre 2023 e 2026 e conduziu a equipa à vitória na Liga das Nações de 2025.