Marrocos anuncia final do Mundial2030 em Casablanca. FIFA desmente

O presidente da Real Federação Marroquina de Futebol anunciou que a final do Mundial2030 será disputada no Estádio Hassan II, em Casablanca. Logo depois a FIFA desmentiu, mas o ruído à volta da escolha à volta do palco do jogo decisivo do próximo Campeonato do Mundo, que será co-organizado por Portugal, Espanha e Marrocos promete continuar.

“A província de Benslimane [uma região em Casablanca, onde o estádio está sendo construído] terá a honra de sediar a final do Mundial2030. Quem quiser estar no próximo governo não terá outra opção senão desenvolver a província”, disse Fouzi Lekjaa, que também é um vice-ministro responsável pelo orçamento do país. Foi nessa condição que participou numa reunião do Partido da Autenticidade e Modernidade, em Buznika, nos arredores de Rabat, durante um comício eleitoral e que garantiu.

O polémico líder do futebol marroquino, que já anunciou o apoio à recandidatura do agora muito contestado Gianni Infantino, revelou ainda que gostaria que a final fosse entre Marrocos e França, para poder “vingar-se” das eliminações em 2022 e 2026.

A inauguração do estádio faraónico com 113 mil lugares e um investimento de 500 milhões de euros está prevista para 2027, três anos antes do Mundial2030.

Contactada pelo jornal espanhol Marca, a FIFA garantiu que esse tema ainda não está decidido: “Conforme comunicado a 5 de agosto de 2026, a FIFA tomará uma decisão oportunamente.” Esta já não é a primeira vez que a federação marroquina garante que a final do Mundial2030 será em Marrocos e não no Santiago Bernabéu, em Madrid, como esperam os espanhóis. Portugal não tem estádios com capacidade para receber esse jogo (mínimo de 80 mil lugares) e por isso nem entra na discussão.

Há cerca de um mês, a FIFA desmentiu qualquer acordo entre o presidente Gianni Infantino e Marrocos para que isso acontecesse: “É falso e enganador afirmar que o presidente da FIFA fez qualquer promessa em relação à sede da final do Mundial2030. ”

Em agosto, a ministra dos Desportos de Espanha, Milagros Tolón, disse manter a confiança de que Espanha vai mesmo ser a anfitriã desse jogo: “Nós merecemos e sempre temos apostado para que [a final do Mundial2030] seja em Espanha. Primeiro, somos campeões mundiais no masculino e no feminino. Depois, Espanha impulsionou com Portugal a candidatura para o Mundial2030 e logo Marrocos aderiu. Além disso, temos muitas vantagens como país.”

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