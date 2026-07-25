Marca do próximo Mundial.
Marca do próximo Mundial.Foto: DR
Desporto

Faltam 1415 dias para o Mundial 2030. Estará Portugal à margem da ‘guerra' pela final?

Os estádios da Luz, Alvalade e Dragão são os únicos recintos portugueses na lista para o Campeonato do Mundo que já tem seis equipas apuradas, incluindo a seleção portuguesa.
Isaura Almeida
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