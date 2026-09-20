Mariana Pinheiro e Jorge Silva são campeões do mundo júnior de ginástica acrobática
Portugal conquistou este sábado duas medalhas no Campeonato do Mundo Júnior de Ginástica Acrobática, com Mariana Pinheiro e Jorge Silva a sagrarem-se campeões mundiais no par misto e João Samico e Gabriel Vilela a assegurarem a prata no par masculino.
A grande conquista portuguesa pertenceu a Mariana Pinheiro e Jorge Silva, que venceram a final de par misto com 28,900 pontos, resultado que lhes garantiu o lugar mais alto do pódio e o título mundial júnior. A dupla portuguesa confirmou na decisão a qualidade que vinha demonstrando ao longo da competição, num exercício que lhe valeu uma vitória marcante para a ginástica nacional.
Pouco depois, João Samico e Gabriel Vilela subiram também ao pódio. O par masculino alcançou a medalha de prata, ao terminar a final na segunda posição, com 27,490 pontos. A prestação dos dois ginastas permitiu a Portugal fechar o dia com dois lugares de honra numa das mais importantes competições internacionais dos escalões jovens da modalidade.
“Dia memorável para a Ginástica Nacional”, destacou a Federação de Ginástica de Portugal, ao celebrar as duas medalhas conquistadas no Campeonato do Mundo Júnior.
A participação portuguesa teve ainda outros resultados relevantes. O grupo feminino formado por Leonor Ferreira, Olga Oliveira e Beatriz Fidalgo terminou a prova no sexto lugar. No escalão youth da Competição Mundial por Grupos de Idades, o par misto de Salvador Oliveira e Benedita Lopes foi quarto classificado, enquanto o grupo feminino de Rita Moisés, Matilde Silva e Joana Alves alcançou o oitavo lugar e o par feminino de Francisca Almeida e Beatriz Martinsterminou na décima posição.