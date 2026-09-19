Marco Silva recusa favoritismo do FC Porto no clássico: "Não queremos arranjar desculpas"

Marco Silva reconheceu este sábado, 19 de setembro, que o FC Porto parte com algumas vantagens para o clássico de domingo, mas recusou atribuir favoritismo aos dragões. O treinador do Benfica destacou o fator casa e o facto de o adversário ter tido uma semana completa para preparar o encontro, enquanto os encarnados jogaram a meio da semana frente ao Milan (0 - 2), pela Liga Europa.

"Não é por termos um jogo a meio da semana que vai dar um favoritismo ao nosso adversário. Não me parece, de todo", afirmou Marco Silva na antevisão da partida. O técnico lembrou que o Benfica disputará no Dragão o quarto jogo fora de casa nos últimos cinco encontros, mas afastou justificações relacionadas com o calendário: "Não queremos arranjar desculpas".

Questionado sobre a possibilidade de sair satisfeito do Porto com um empate, o treinador foi claro: "Nós, neste momento, pensamos em ganhar o jogo. Não há nenhum jogo que preparemos para ter outro resultado que não seja ganhaar". Marco Silva considerou ainda que o clássico tem grande importância na luta pelo título, embora tenha sublinhado que, nesta fase da época, nada ficará decidido.

Barrenechea é dúvida

O Benfica poderá, contudo, apresentar-se no Dragão sem Enzo Barrenechea. Marco Silva confirmou que o médio se lesionou na sexta-feira e que será novamente avaliado antes do encontro.

"Ele vai viajar, amanhã vamos fazer mais análises, nesta altura ainda não conseguimos saber", explicou. Quanto a Fredrik Aursnes, o treinador afirmou que o jogador tem recuperado progressivamente e que a intenção é utilizá-lo "preferencialmente no meio-campo".

Sobre a arbitragem, Marco Silva remeteu para as declarações de Francesco Farioli, que também pediu igualdade de critérios no clássico. "Vou repetir o que foi dito há 45 minutos ou meia hora pelo mister Farioli: ele espera igualdade em todos os momentos do jogo para as duas equipas. É o que nós esperamos também", afirmou.

O FC Porto-Benfica, da sétima jornada da I Liga, está marcado para domingo, 20 de setembro, às 20h30, no Estádio do Dragão.