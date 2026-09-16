Benfica vence Milan pela primeira vez e entra na Liga Europa com triunfo histórico

O Benfica venceu esta quarta-feira o AC Milan por 2-0, em San Siro, na primeira jornada da fase de liga da Liga Europa, alcançando a primeira vitória da sua história diante do emblema italiano. Dodi Lukebakio e Jakub Kaminski marcaram os golos de uma noite de afirmação europeia das águias, que saíram de Milão com três pontos e com uma página importante escrita num confronto carregado de memória.

Até agora, o Benfica nunca tinha conseguido derrotar o Milan nos seis encontros entre as duas equipas. Pelo caminho estavam, entre outros episódios, as finais da Taça dos Campeões Europeus perdidas em 1963 e 1990, além de dois empates e quatro triunfos dos italianos. O resultado de San Siro encerra, por isso, uma série histórica e dá outra dimensão ao arranque benfiquista na competição.

A equipa de Marco Silva entrou sem se intimidar perante o ambiente milanês e chegou à vantagem aos 16 minutos. Lukebakio recebeu espaço à entrada da área, conduziu a bola para dentro e, com qualidade, colocou-a junto ao poste mais distante, sem hipótese para o guarda-redes do Milan. O golo premiou uma entrada segura do Benfica, organizado sem bola e capaz de explorar a velocidade dos seus homens mais adiantados.

O Milan, orientado por Ruben Amorim, tentou reagir e assumiu mais iniciativa, mas encontrou um Benfica concentrado, competente na ocupação dos espaços e perigosamente eficaz nas saídas para o ataque. A vantagem ao intervalo permitiu às águias regressarem para a segunda parte com confiança, sem abdicarem de procurar o segundo golo.

Foi precisamente isso que aconteceu aos 53 minutos. Kaminski apareceu na área para finalizar um cruzamento e fez o 2-0, castigando uma defesa italiana que voltou a revelar dificuldades para travar a movimentação ofensiva dos encarnados. Em menos de uma hora, o Benfica transformava uma noite exigente em Milão numa exibição de enorme maturidade.

A partir daí, os italianos procuraram encurtar a diferença, mas o Benfica soube gerir o jogo, resistiu à pressão e manteve a baliza inviolada até ao apito final. O triunfo não só garante uma entrada forte na Liga Europa como ganha um peso simbólico evidente: pela primeira vez, o Benfica bateu o Milan.

Em San Siro, o Benfica venceu por 2-0, quebrou um tabu de seis jogos e começou a Liga Europa com uma vitória histórica.