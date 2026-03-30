O atleta, atualmente com 32 anos, acusou a presença de um derivado sintético da eritropoietina (EPO).
O atleta, atualmente com 32 anos, acusou a presença de um derivado sintético da eritropoietina (EPO).Lusa
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Maratonista queniano Albert Korir suspenso por cinco anos após teste positivo por EPO

Vencedor da Maratona de Nova Iorque em 2021 admitiu a infração antidopagem; sanção da Athletics Integrity Unit vigora entre janeiro de 2026 e janeiro de 203.
Cecília Carmo
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maratonista queniano Albert Korir, vencedor da Maratona de Nova Iorque em 2021, foi suspenso por cinco anos depois de testar positivo num controlo antidoping, segundo anunciou a Athletics Integrity Unit (AIU). O atleta, atualmente com 32 anos, acusou a presença de um derivado sintético da eritropoietina (EPO), uma substância proibida que aumenta a produção de glóbulos vermelhos e pode melhorar artificialmente a resistência em provas de longa distância.

De acordo com a AIU, Korir reconheceu a infração após ser notificado da suspensão provisória em janeiro de 2026. Inicialmente, o período de inelegibilidade previsto era de seis anos, mas foi reduzido para cinco devido à admissão da violação das regras antidopagem e à aceitação da sanção. A suspensão produz efeitos entre 8 de janeiro de 2026 e 7 de janeiro de 2031.

Além do triunfo em Nova Iorque, Korir venceu também a Maratona de Otava em 2019 e novamente em 2025. O caso representa mais um episódio negativo para o atletismo do Quénia, apesar de a Agência Mundial Antidopagem (AMA) ter afirmado, em outubro do ano passafo, que o país tinha registado progressos relevantes no combate ao doping, afastando então a possibilidade de sanções internacionais. 

O atleta, atualmente com 32 anos, acusou a presença de um derivado sintético da eritropoietina (EPO).
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