Maratonista queniano Albert Korir suspenso por cinco anos após teste positivo por EPO

O maratonista queniano Albert Korir, vencedor da Maratona de Nova Iorque em 2021, foi suspenso por cinco anos depois de testar positivo num controlo antidoping, segundo anunciou a Athletics Integrity Unit (AIU). O atleta, atualmente com 32 anos, acusou a presença de um derivado sintético da eritropoietina (EPO), uma substância proibida que aumenta a produção de glóbulos vermelhos e pode melhorar artificialmente a resistência em provas de longa distância.De acordo com a AIU, Korir reconheceu a infração após ser notificado da suspensão provisória em janeiro de 2026. Inicialmente, o período de inelegibilidade previsto era de seis anos, mas foi reduzido para cinco devido à admissão da violação das regras antidopagem e à aceitação da sanção. A suspensão produz efeitos entre 8 de janeiro de 2026 e 7 de janeiro de 2031.Além do triunfo em Nova Iorque, Korir venceu também a Maratona de Otava em 2019 e novamente em 2025. O caso representa mais um episódio negativo para o atletismo do Quénia, apesar de a Agência Mundial Antidopagem (AMA) ter afirmado, em outubro do ano passafo, que o país tinha registado progressos relevantes no combate ao doping, afastando então a possibilidade de sanções internacionais. .Operação Harry Potter. Quatro detidos em "flagrante delito" por tráfico de substâncias e doping .Penas efetivas de prisão para Adriano Quintanilha e Nuno Ribeiro no esquema de doping da W52-FC Porto