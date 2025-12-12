Penas efetivas de prisão para Adriano Quintanilha e Nuno Ribeiro no esquema de doping da W52-FC Porto

O antigo patrão da W52-FC Porto Adriano Quintanilha e o então diretor desportivo da equipa de ciclismo Nuno Ribeiro foram esta sexta-feira, 12 de dezembro, condenados a penas efetivas de quatro anos e nove meses de prisão pelo esquema de doping.Durante a leitura do acórdão do julgamento da operação ‘Prova Limpa’, com 26 arguidos, incluindo ex-ciclistas, que decorreu num pavilhão anexo ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, o presidente do coletivo de juízes disse que, em súmula, “resultaram provados praticamente todos os factos” da acusação do Ministério Público (MP).O tribunal deu como provado que Adriano Quintanilha pagava as substâncias dopantes e tinha sempre o poder de decisão final sobre as mesmas, enquanto o antigo corredor Nuno Ribeiro fazia a ligação com os ciclistas, adquiria os produtos ilícitos e dava instruções e orientações sobre as substâncias dopantes aos atletas, que foram condenados a penas suspensas ou ao pagamento de multas..MP acusa inspetor da PJ de ajudar Adriano Quintanilha no caso da W52-FC Porto.Nuno Ribeiro diz que havia doping na W52-FC Porto pago por Adriano Quintanilha.Ex-diretor desportivo da W52-FC Porto diz que "todos os ciclistas se dopavam" na equipa