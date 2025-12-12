Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Nuno Ribeiro, ex-direitor desportivo da extinta W52-FC Porto
Nuno Ribeiro, ex-direitor desportivo da extinta W52-FC PortoFoto de Miguel Pereira/Global Imagens
Desporto

Penas efetivas de prisão para Adriano Quintanilha e Nuno Ribeiro no esquema de doping da W52-FC Porto

Antigos patrão e diretor desportivo da equipa de ciclismo foram condenados a penas efetivas de quatro anos e nove meses de prisão.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O antigo patrão da W52-FC Porto Adriano Quintanilha e o então diretor desportivo da equipa de ciclismo Nuno Ribeiro foram esta sexta-feira, 12 de dezembro, condenados a penas efetivas de quatro anos e nove meses de prisão pelo esquema de doping.

Durante a leitura do acórdão do julgamento da operação ‘Prova Limpa’, com 26 arguidos, incluindo ex-ciclistas, que decorreu num pavilhão anexo ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, o presidente do coletivo de juízes disse que, em súmula, “resultaram provados praticamente todos os factos” da acusação do Ministério Público (MP).

O tribunal deu como provado que Adriano Quintanilha pagava as substâncias dopantes e tinha sempre o poder de decisão final sobre as mesmas, enquanto o antigo corredor Nuno Ribeiro fazia a ligação com os ciclistas, adquiria os produtos ilícitos e dava instruções e orientações sobre as substâncias dopantes aos atletas, que foram condenados a penas suspensas ou ao pagamento de multas.

Nuno Ribeiro, ex-direitor desportivo da extinta W52-FC Porto
MP acusa inspetor da PJ de ajudar Adriano Quintanilha no caso da W52-FC Porto
Nuno Ribeiro, ex-direitor desportivo da extinta W52-FC Porto
Nuno Ribeiro diz que havia doping na W52-FC Porto pago por Adriano Quintanilha
Nuno Ribeiro, ex-direitor desportivo da extinta W52-FC Porto
Ex-diretor desportivo da W52-FC Porto diz que "todos os ciclistas se dopavam" na equipa
Justiça
Doping
W52-FC Porto
Nuno Ribeiro
Alexandre Quintanilha

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt