Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Operação Harry Potter. Quatro detidos em "flagrante delito" por tráfico de substâncias e doping
Polícia Judiciária
Sociedade

Operação Harry Potter. Quatro detidos em "flagrante delito" por tráfico de substâncias e doping

Os quatro detidos dedicavam-se "à compra, venda e administração de esteroides anabolizantes em atletas de culturismo e fitness, medalhados em competições nacionais e internacionais", segundo a PJ.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na Área Metropolitana de Lisboa, quatro pessoas por suspeita de se dedicarem "à compra, venda e administração de esteroides anabolizantes em atletas de culturismo e fitness, medalhados em competições nacionais e internacionais", anunciou esta sexta-feira, 16 de janeiro, esta força policial.

Os suspeitos foram detidos "em flagrante delito", no âmbito de uma operação policial denominada Harry Potter, levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ. Há "fortes indícios" da prática de crimes de tráfico de substâncias e métodos proibidos (doping), detenção de arma proibida e, ainda, branqueamento.

Os quatro homens detidos, um deles de nacionalidade estrangeira, desenvolviam "a sua atividade numa clínica de fisioterapia, num solário, num ginásio e ainda em estabelecimentos" que geriam ou que frequentavam, segundo refere a PJ, em comunicado enviado às redações.

Na operação policial, foram cumpridos oito mandados de busca, domiciliárias e não domiciliárias, tendo sido apreendidas "mais de uma centena de ampolas contendo substâncias proibidas, uma arma de fogo, numerário, além de diversos elementos probatórios de extrema relevância para a investigação, tanto em suporte físico, como digital".

Depois de presentes a primeiro interrogatório judicial, foi aplicada aos quatro suspeitos a medida de coação de proibição de contactos, "tanto entre si, como com outras pessoas ligadas à prática desportiva de culturismo e bodybuilding". Ficaram ainda com termo de identidade e residência, segundo a PJ, dando conta que este inquérito corre termos no DIAP de Lisboa.

Operação Harry Potter. Quatro detidos em "flagrante delito" por tráfico de substâncias e doping
Penas efetivas de prisão para Adriano Quintanilha e Nuno Ribeiro no esquema de doping da W52-FC Porto
Área metropolitana de Lisboa
PJ
Doping

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt