Operação Harry Potter. Quatro detidos em "flagrante delito" por tráfico de substâncias e doping

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na Área Metropolitana de Lisboa, quatro pessoas por suspeita de se dedicarem "à compra, venda e administração de esteroides anabolizantes em atletas de culturismo e fitness, medalhados em competições nacionais e internacionais", anunciou esta sexta-feira, 16 de janeiro, esta força policial.Os suspeitos foram detidos "em flagrante delito", no âmbito de uma operação policial denominada Harry Potter, levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ. Há "fortes indícios" da prática de crimes de tráfico de substâncias e métodos proibidos (doping), detenção de arma proibida e, ainda, branqueamento.Os quatro homens detidos, um deles de nacionalidade estrangeira, desenvolviam "a sua atividade numa clínica de fisioterapia, num solário, num ginásio e ainda em estabelecimentos" que geriam ou que frequentavam, segundo refere a PJ, em comunicado enviado às redações.Na operação policial, foram cumpridos oito mandados de busca, domiciliárias e não domiciliárias, tendo sido apreendidas "mais de uma centena de ampolas contendo substâncias proibidas, uma arma de fogo, numerário, além de diversos elementos probatórios de extrema relevância para a investigação, tanto em suporte físico, como digital".Depois de presentes a primeiro interrogatório judicial, foi aplicada aos quatro suspeitos a medida de coação de proibição de contactos, "tanto entre si, como com outras pessoas ligadas à prática desportiva de culturismo e bodybuilding". Ficaram ainda com termo de identidade e residência, segundo a PJ, dando conta que este inquérito corre termos no DIAP de Lisboa. .Penas efetivas de prisão para Adriano Quintanilha e Nuno Ribeiro no esquema de doping da W52-FC Porto