Manuel Tulipa sagra-se campeão da Arménia pelo Ararat-Armenia

Manuel Tulipa sagrou-se este sábado, 23 de maio, campeão da Arménia ao serviço do Ararat-Armenia, que garantiu matematicamente a conquista da Fastex Premier League a uma jornada do final da temporada. A formação orientada pelo treinador português beneficiou do empate sem golos entre Pyunik e Noah, resultado que impediu o perseguidor direto de alcançar a liderança da equipa de Erevan.A confirmação do título permitiu ao Ararat-Armenia celebrar o terceiro campeonato da sua história, depois das conquistas alcançadas nas temporadas 2018/19 e 2019/20, voltando assim ao topo do futebol arménio.Para Manuel Tulipa, de 53 anos, este representa um momento marcante na carreira, ao alcançar o primeiro título na sua experiência fora de Portugal. O técnico, que assumiu o comando do clube nesta temporada, vê recompensado o trabalho desenvolvido numa época de consistência competitiva, reforçando também a presença de treinadores portugueses no futebol internacional..Brahimi brilha e Pedro Martins conquista nova Taça do Emir no Qatar.Nandinho conduz Al Muharraq ao bicampeonato de futebol do Barhein