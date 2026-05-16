Nandinho conduz Al Muharraq ao bicampeonato de futebol do Barhein

O treinador português Nandinho voltou a destacar-se no futebol do Golfo ao conduzir o Al Muharraq à conquista do campeonato do Barhein, confirmando o bicampeonato do clube numa época marcada pelo sucesso. A formação orientada pelo técnico luso garantiu o título este sábado, na derradeira jornada da competição, ao vencer em casa o Aali Club por 1-0, num encontro decidido por Mahrouq, autor do único golo da partida aos 51 minutos.A conquista assume especial relevância por representar o segundo campeonato consecutivo alcançado pelo Al Muharraq sob a liderança de Nandinho, consolidando o domínio recente do histórico emblema bareinita no panorama nacional. Depois de uma campanha consistente ao longo da temporada, a equipa conseguiu chegar à ronda final dependente apenas de si própria, acabando por confirmar o objetivo perante os seus adeptos.No final da festa, o técnico português fez o balanço de uma época, que, apesar do título conquistado, considera difícil. "Estou muito feliz pela conquista do campeonato, foi uma época difícil, com tudo o que aconteceu, com a situação da guerra, a paragem do campeonato, os jogos sem público, com algumas lesões durante algum tempo, mas ainda assim, a equipa deu boas respostas e acho que fomos merecedores por tudo o que fizemos".Nandinho adiantou ainda que "numa época inteira que tivemos apenas uma derrota, melhor ataque, melhor defesa, os números falam por si, batemos o recorde de pontuação da liga do Bahrein e ainda assim tivemos um dos nossos rivais que ficou a um ponto"..O triunfo no campeonato surge poucas semanas após a vitória na Taça do Rei, troféu igualmente conquistado pelo conjunto orientado pelo técnico português. Dessa forma, o Al Muharraq encerra a temporada com uma prestigiada dobradinha, reforçando o estatuto de um dos clubes mais dominadores do futebol do Barhein.Para Nandinho, este novo êxito representa mais uma etapa de afirmação internacional. O treinador português volta a demonstrar capacidade para construir equipas competitivas e manter níveis elevados de rendimento, somando mais um troféu ao seu percurso e reforçando a influência do futebol português numa região cada vez mais aberta ao talento europeu. .Nandinho é treinador no Bahrein e vive perto de base dos EUA. "Vejo fumo quando um alvo é atingido pelo Irão"