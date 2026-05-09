Brahimi brilha e Pedro Martins conquista nova Taça do Emir no Qatar

Pedro Martins voltou a fazer história no futebol do Qatar. O treinador português conduziu este sábado o Al Gharafa à conquista da Taça do Emir, depois de uma vitória expressiva por 4-1 frente ao Al Sadd, equipa orientada por Roberto Mancini. A final, disputada no Estádio Internacional Khalifa, confirmou o domínio da formação de Doha e ficou marcada pela exibição brilhante de Yacine Brahimi.O antigo jogador do FC Porto, agora capitão do Al Gharafa, foi a grande figura do encontro ao assinar um hat-trick aos 27, 63 e 90+1 minutos. Aos 36 anos, o internacional argelino continua em destaque e acabou distinguido como o melhor jogador da final..O primeiro golo da partida surgiu aos 21 minutos, por intermédio de Ferjani Sassi, colocando a equipa de Pedro Martins em vantagem. Pouco depois, Brahimi ampliou o marcador e começou a desenhar uma vitória confortável. Na segunda parte, o extremo voltou a marcar e deixou o Al Gharafa ainda mais perto do troféu.O Al Sadd ainda reduziu a desvantagem aos 88 minutos, através de Javairo Dilrosun, após assistência de Roberto Firmino, mas Brahimi voltou a aparecer já em tempo de compensação para fechar a goleada. Do lado do Al Sadd, o avançado Rafa Mújica, antigo jogador do Arouca, foi titular, enquanto Álvaro Djaló, ex-SC Braga, entrou na fase final da partida..Com este triunfo, Pedro Martins conquista a Taça do Emir pela segunda época consecutiva. Na temporada passada, o técnico português já tinha devolvido ao Al Gharafa um troféu que escapava ao clube há 13 anos. Agora, reforça ainda mais o seu legado ao assegurar a nona Taça do Emir da história do emblema qatari.Além disso, o Al Gharafa volta a vencer a competição em anos consecutivos pela primeira vez desde o final da década de 90, quando conquistou quatro edições seguidas entre 1994/95 e 1997/98. A equipa orientada por Pedro Martins confirma assim o seu crescimento no futebol qatari e fecha a temporada com mais um título de prestígio..Pedro Martins trabalha no Qatar: “O primeiro dia foi preocupante, mas agora há alguma tranquilidade”