37 detidos devido a confrontos antes do Vitória de Guimarães-FC Porto

Confrontos entre adeptos do Vitória de Guimarães e do FC Porto, no domingo (18 de janeiro), levaram à detenção de 37 pessoas antes do início da partida, que terminou com a vitória dos azuis e brancos.Foram reportados incidentes fora do Estádio D. Afonso Henriques, nomeadamente junto de uma esplanada de um café, que, segundo o Público, terá sido invadida por elementos de grupos casual, adeptos radicais, associados ao FC Porto, que terão agredido adeptos do clube rival. Os distúrbios obrigaram as autoridades a intervir, tendo sido feitas várias detenções.De acordo com um comunicado da PSP, 33 pessoas foram detidas na Rua Cónego Dr. Manuel Faria, por participação em rixa e danos provocados num estabelecimento, três por danos em viaturas e uma por posse ilegal de arma (bastão extensível), na Avenida da Imaculada Conceição."Entre os 33 indivíduos intercetados foi também indiciado um cidadão pelo crime de tráfico de estupefacientes por ter na sua posse produto estupefaciente, nomeadamente cocaína, e um pelo crime de posse de arma proibida, nomeadamente um artigo de pirotecnia adulterado", diz a PSP.O comunicado refere que na situação em que foram detidos três cidadãos por terem provocado danos em duas viaturas, os mesmos identificaram como sendo pertencentes a adeptos afetos à equipa adversária. "Desta situação resultou ainda a detenção de um cidadão por posse de arma proibida, nomeadamente um bastão", acrescenta, afirmando que graças à "rápida intervenção da PSP, foi possível evitar incidentes de maior expressão, cessar e mitigar os que já se encontravam em desenvolvimento". Nas redes sociais circulam vídeos dos confrontos entre os adeptos dos dois clubes. . A PSP informa que destacou diversas valências, desde Equipas de Patrulhamento e Equipas de Trânsito, Equipas de Intervenção Rápida e Equipas de Prevenção e Reação Imediata, Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia, Equipas de Spotters e Equipas de Investigação Criminal, estas últimas com o objetivo de detetar e intercetar indivíduos suspeitos de preparar e cometer atos ilícitos no âmbito da violência no desporto.Na visita ao Vitória de Guimarães, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o líder FC Porto garantiu um triunfo graças a uma grande penalidade convertida por Varela, aos 85 minutos. .Líder FC Porto garante triunfo 'suado' em Guimarães com penálti aos 85 minutos