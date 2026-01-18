Líder FC Porto garante triunfo 'suado' em Guimarães com penálti aos 85 minutos

Uma grande penalidade convertida por Varela, aos 85 minutos, garantiu o triunfo ‘suado’ do líder FC Porto na visita ao Vitória de Guimarães, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.Depois de terem visto Samu desperdiçar uma grande penalidade aos 27 minutos, os ‘dragões’ marcaram aos 85 minutos, frente à única equipa pela qual foram derrotados esta época para as competições nacionais, em 04 de dezembro passado nos ‘quartos’ da Taça da Liga, troféu que os vimaranenses conquistaram.O FC Porto segue confortável na liderança da I Liga, com 52 pontos, mais sete do que o Sporting, e mais 10 do que o Benfica, segundo e terceiro, respetivamente, enquanto o Vitória de Guimarães é oitavo classificado, com 25.