Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jogadores portistas festejam golo da vitória
Jogadores portistas festejam golo da vitóriaEPA/HUGO DELGADO
Desporto

Líder FC Porto garante triunfo 'suado' em Guimarães com penálti aos 85 minutos

Varela marcou o único golo da partida e os dragões prosseguem o passeio triunfal no campeonato, neste arranque de segunda volta
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Uma grande penalidade convertida por Varela, aos 85 minutos, garantiu o triunfo ‘suado’ do líder FC Porto na visita ao Vitória de Guimarães, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois de terem visto Samu desperdiçar uma grande penalidade aos 27 minutos, os ‘dragões’ marcaram aos 85 minutos, frente à única equipa pela qual foram derrotados esta época para as competições nacionais, em 04 de dezembro passado nos ‘quartos’ da Taça da Liga, troféu que os vimaranenses conquistaram.

O FC Porto segue confortável na liderança da I Liga, com 52 pontos, mais sete do que o Sporting, e mais 10 do que o Benfica, segundo e terceiro, respetivamente, enquanto o Vitória de Guimarães é oitavo classificado, com 25.

FC Porto
V. Guimarães

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt