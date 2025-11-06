Mais de 160 mil sócios do Benfica aptos a escolher entre Rui Costa e Noronha Lopes para presidente

Há 160.508 sócios elegíveis para escolher o entre Rui Costa e João Noronha Lopes, na segunda volta das eleições do Benfica. São mais 326 do que na primeira volta, no passado dia 25 de novembro. O novo sufrágio está marcado para sábado, dia de jogo no Estádio da Luz, com o Casa Pia (20h30), prevendo-se mais uma votação histórica, superando os 85.710 que exerceram o direito de voto a 25 de outubro, tendo o atual presidente obtido 42,13%. Rui Costa foi seguido, na votação, por Noronha Lopes (30,26%), numa corrida a seis, também com Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%). Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica anunciou, ontem, que irá manter contacto com as duas candidaturas, a fim de promover uma ativa colaboração na melhoria das referidas condições, com o objetivo de atingir “uma votação, de novo, recorde, ultrapassando a participação de 100 mil sócios”. Ou seja cerca de 15 mil votantes a mais do que os verificados na primeira votação. O que levará a mudanças na segunda volta, de forma a agilizar votação e apresentação dos resultados eleitorais, que na primeira demoraram 19 horas a ser conhecidos. Desta vez, estima-se uma divulgação pela madrugada (05h00) de domingo.“Pese embora o sucesso global” do sufrágio anterior, “detetaram-se situações que devem ser corrigidas, implementando novos processos”, informou o organismo liderado por José Pereira da Costa. Assim, a segunda volta terá mais 72 cabines de voto, correspondentes a 144 pontos de votação, além de terem sido implementadas “melhorias” em 44 secções de voto. “Teremos, no total das 108 secções, 576 cabinas de voto, 301 check-ins e 472 urnas”, pode ler-se no comunicado da MAG do Benfica, acrescentando-se que “os acessos de prioritários serão melhorados em todas as secções, nomeadamente no Estádio da Luz, garantindo um especial cuidado no acesso aos pavilhões”.Foram ainda implementados novos processos na identificação dos sócios, “permitindo que, mantendo a confirmação efetiva da identidade, se reduza para metade o tempo de permanência nos postos de identificação”, segundo o organismo.Na primeira volta, a votação massiva levou a que os boletins, nomeadamente para associados com direito a 50 votos, esgotassem (são 27.588 os sócios com este número de votos). Para evitar que tal aconteça de novo, a MAG do Benfica imprimiu mais boletins e promoveu a melhoria global das condições de voto, mudando o local de votação. Na Amadora, a votação passa para a Escola Roque Gameiro; em Barcelona, Espanha, para o hotel Meliá Sky Barcelona; em Chaves, para o Hotel Premium; em Loures, para a Escola Dr. António Carvalho Figueiredo; em New Bedford, Estados Unidos, para a Casa do Benfica local; em Paris, França, para o hotel Mercure Paris Gare de Lyon.isaura.almeida@dn.pt.Benfica entre a continuidade de Rui Costa e a mudança com Noronha Lopes. Segunda volta é dia 8 de novembro.Sócios do Benfica bateram o recorde mundial de votação presencial que era do Barcelona