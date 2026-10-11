Madalena Costa revalida título mundial e João Cruz é campeão júnior
Madalena Costa voltou a subir ao lugar mais alto do pódio mundial. A patinadora portuguesa venceu a prova sénior de patinagem livre nos World Skate Games, em Assunção, no Paraguai, com 264,69 pontos, revalidando o título conquistado no ano passado.
A madeirense superou os 260,15 pontos que lhe tinham dado o ouro em 2025. A espanhola Sira Bella Gallardo ficou em segundo lugar, com 220,41 pontos, e a italiana Elna Frances fechou o pódio, com 187,01.
Portugal somou também duas medalhas nas provas de patinagem livre júnior. João Cruz sagrou-se campeão do mundo na competição masculina, enquanto Rita Azinheira conquistou a prata na prova feminina, com 194 pontos.
Nas restantes classificações portuguesas já conhecidas nas provas de patinagem livre, Letícia Marinho foi sétima e Mariana Almeida nona entre as séniores. No sector masculino sénior, Diogo Nogueira terminou em sétimo e Martim Rodrigues em 13.º.
Portugal soma, assim, dois títulos mundiais e uma medalha de prata na patinagem livre. A competição de patinagem artística dos World Skate Games prossegue em Assunção, pelo que o quadro português de medalhas poderá ainda aumentar.