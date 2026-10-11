Madalena Costa revalida título mundial e João Cruz é campeão júnior

Madalena Costa voltou a subir ao lugar mais alto do pódio mundial. A patinadora portuguesa venceu a prova sénior de patinagem livre nos World Skate Games, em Assunção, no Paraguai, com 264,69 pontos, revalidando o título conquistado no ano passado.

A madeirense superou os 260,15 pontos que lhe tinham dado o ouro em 2025. A espanhola Sira Bella Gallardo ficou em segundo lugar, com 220,41 pontos, e a italiana Elna Frances fechou o pódio, com 187,01.