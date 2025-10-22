Madalena Costa faz história ao sagrar-se campeã mundial de patinagem artística livre aos 17 anos

A atleta portuguesa Madalena Costa, de 17 anos, sagrou-se esta quarta-feira, 22 de outubro, campeã mundial de seniores de patinagem artística, estilo livre, em Pequim, na China.A patinadora tornou-se na primeira portuguesa a conquistar o título mundial sénior na disciplina, quando ainda cumpre o seu primeiro ano de júnior. Neste ano já se tinha sagrado tetracampeã europeia.“Sinto-me muito feliz. Muito satisfeita com a minha capacidade de estar no escalão com atletas mais velhas e de conseguir fazer aquilo a que me tinha proposto”, afirmou Madalena Costa, citada pela Lusa.Madalena Costa tornou-se mesmo na mais jovem de sempre a nível global a conquistar o título mundial, tendo conseguido também a maior pontuação de sempre em todos os escalões da patinagem artística mundial feminina (260.15).“Sinto-me muito realizada com o trabalho que foi feito com a minha equipa técnica e ainda com mais motivação para alcançar novos títulos e a continuar a fazer história na modalidade”, acrescentou.A jovem patinadora ficou à frente da italiana Cioia Fiori (224.76), prata, e da espanhola Sira Bella Gallardo (185.66), bronze, tendo as compatriotas Catarina Craveiro e Mariana Almeida terminado em sétimo (151.78) e oitavo (142.91), respetivamente, no total das provas de programa curto e longo.“Este título representa todas as coisas que abdiquei e todas as horas que passei a treinar enquanto os meus amigos se divertiam. Todos aqueles dias que não me apetecia treinar, mas com ajuda da minha mãe, que é a minha treinadora, consegui superar esses obstáculos”, frisou.“Representa a Madalena pequenina que tinha sonhos muito grandes, mas provavelmente não tão grandes como estar a competir no campeonato do mundo com 17 anos e sair com a medalha de ouro”, prosseguiu.