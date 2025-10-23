Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Diogo Craveiro
Diogo Craveiro
Desporto

Diogo Craveiro com bronze nos Mundiais de patinagem artística

A medalha na variante livre é a quarta da seleção lusa em Pequim, depois dos títulos mundiais de Madalena Costa e Rita Azinheira (júnior) e do bronze de João Pedro Cruz (júnior).
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O patinador português Diogo Craveiro obteve esta quinta-feira, 23 de outubro, a medalha de bronze na variante livre do Campeonato do Mundo de patinagem artística, a decorrer em Pequim.

Diogo Craveiro, vice-campeão europeu, fechou o pódio com a pontuação de 223.39 no total das provas dos programas curto e longo, atrás dos espanhóis Hector Diez Severino (243.44) e Arnau Pérez Montero (231.55), respetivamente ouro e prata.

A medalha de Diogo Craveiro é a quarta da seleção lusa em Pequim, depois dos títulos mundiais de Madalena Costa, primeiro de sempre no escalão sénior feminino, e Rita Azinheira (júnior) e do bronze de João Pedro Cruz (júnior).

Patinagem artística
Diogo Craveiro
Mundiais de patinagem artística

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt