Luís Montenegro vai a Toronto ver o jogo Portugal-Croácia

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai assistir ao jogo da seleção nacional de futebol contra a Croácia, que se disputa na quinta-feira em Toronto, Canadá, uma partida dos 16 avos de final do Mundial de 2026.O anúncio foi feito pelo gabinete do chefe do Governo, em comunicado.Na fase de grupos, Portugal terminou o Grupo K na segunda posição, atrás da Colômbia, e vai agora enfrentar a Croácia nos 16 avos de final, num jogo agendado para quinta-feira, pelas 19h00 locais (00h00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.Luís Montenegro já assistiu ao segundo jogo da seleção na fase de grupos em Houston, nos Estados Unidos da América, contra o Uzbequistão, que Portugal ganhou por 5-0.O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve no jogo de estreia de Portugal no Mundial de 2026, frente à República Democrática do Congo, que terminou 1-1, realizado também Houston, enquanto o Presidente da República, António José Seguro, marcou presença no terceiro jogo da seleção, contra a Colômbia, que terminou empatado a zero e realizou-se em Miami, também nos Estados Unidos.O Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, o primeiro com 48 seleções, começou em 11 de junho e vai decorrer até 19 de julho, dia da final, com jogos nos Estados Unidos da América, no México e no Canadá..Como a FPF organiza o apoio à seleção no Mundial2026 à boleia dos adeptos e dos fãs de Ronaldo.Bernardo Silva disposto "a ajudar" apesar de ter perdido espaço no onze da Seleção