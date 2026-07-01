Como a FPF organiza o apoio à seleção no Mundial2026 à boleia dos adeptos e dos fãs de Ronaldo

São milhares e têm caminhado em direção aos estádios onde a seleção nacional tem jogado no Mundial2026, equipado com as cores da bandeira portuguesa enquanto cantam “Sou. De Portugal, eu sou. Pa’ todo lado eu vou. Só pra te ver ganhar”. O refrão da música da autoria dos Karetus é uma das que fica no ouvido e é cantada pelos adeptos até à exaustão ao ritmo definido pelo megafone e pelos bombos de José Mascarenhas e Pedro Costa. São também eles fãs da seleção, mas também estão a trabalhar. Fazem parte do projeto Portugal+ e foram contratados para animar os fan meeting points (pontos de encontro dos adeptos) organizados pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e liderar as fan walk (caminhada de adeptos) no Mundial2026, onde o apoio se te revelado muito mais impactante com ajuda dos fãs de Cristiano Ronaldo e bastante emotivo para os emigrantes, que sempre fazem crescer o entusiasmo à volta da seleção.A FIFA tinha cerca de 10 mil adeptos identificados como portugueses, de nacionalidade portuguesa ou apoiante de Portugal, com bilhetes para cada jogo da primeira fase, mas as imagens têm mostrado que o apoio é muito mais expressivo à boleia de Ronaldo.O Portugal+ é um projeto de apoio às seleções nacionais, que ganhou asas já na presidência de Pedro Proença com a conquista da Liga das Nações em 2025. Nasceu em 2018 ainda na direção de Fernando Gomes, com o objetivo de criar um clube de fãs, juntar os adeptos à volta das seleções, fazer passatempos, garantir vantagens na compra antecipada de ingressos, etc. Mas foi no pós-pandemia da covid-19, com o Euro2020, que foi jogado em 2021 e que tinha restrições ao nível de adeptos nas bancadas, que a importância desse apoio organizado se mostrou ser essencial. Uma missão entregue ao músico José Mascarenhas, que ainda hoje se mantém na função de animador-mor, mudando de adjunto algumas vezes. No Mundial2026 está a ser auxiliado por Pedro Costa. .É tudo organizado e pensado ao pormenor para potenciar o apoio genuíno e espontâneo. A estrutura da FPF, através do programa Portugal+, faz a comunicação com as entidades organizadoras, como a FIFA, e com as forças de segurança, como a polícia local, para avaliar o risco, definir o trajeto e ver se é preciso cortar as estradas, etc. Só depois se autorizam os ponto de encontro de adeptos, que são como um aquecimento para o jogo, com festa, música portuguesa, assim como a caminhada em bloco de adeptos para o estádio e a animação da bancada durante os jogos. O resultado são imagens que correm Mundo, de milhares de pessoas vestidas de verde e vermelho a gritar- “Portugal, Portugal, Portugal” - ou - “Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo”.O Mundial2026 e os EUA em particular criaram dificuldades acrescidas. O preço dos bilhetes foi um obstáculo até para que está ao serviço da FPF, que conseguiu alguns ingressos para os animadores... mas no terceiro anel dos estádios. Em Houston, o posicionamento esbateu o efeito estrondoso dos tambores nacionais, mas o apoio não faltou, apesar da entrada em falso da seleção com um empate diante da RD Congo (1-1)..As bandeiras portuguesas e as camisolas com o número 7 tomaram de novo assalto as estradas até ao estádio de Houston para o segundo jogo em que Portugal goleou o Usbequistão (5-0). E de forma mais tímida frente à Colômbia (1-1), em Miami, cidade com uma diáspora colombiana de 240 mil, que encheram o Estádio Hard Rock.Depois de dois encontros bem sucedidos em Houston, em Miami não foi possível fazer o fan walk por questões de segurança, mas Nani foi o brinde da fan meeting point no bar, o Magic 13, uma parceria com o projeto FPF Legends, que já tinha levado Nuno Gomes, Hélder Postiga ou Quaresma a Houston. O calor sentido em Miami e o facto do estádio está numa zona afastada do centro e só acessível de transportes não permitiram a caminhada habitual até às portas do Hard Rock. As autoridades desaconselharam-no, depois de serem reportados alguns episódios de desidratação sofrida por alguns adeptos do Brasil, que dias antes jogou lá com a Escócia.Agora, segue-se Toronto, no Canadá, onde Portugal jogará os 16-avos-de-final, diante da Croácia (00h00, madrugada de 3 de julho).isaura.almeida@dn.pt.Bernardo Silva disposto "a ajudar" apesar de ter perdido espaço no onze da Seleção.João Félix garante que está "mais confiante do que nunca" e admite que faz "uma boa dupla" com Ronaldo