Como a FPF organiza o apoio à seleção no Mundial2026 à boleia dos adeptos e dos fãs de Ronaldo
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Como a FPF organiza o apoio à seleção no Mundial2026 à boleia dos adeptos e dos fãs de Ronaldo

José Mascarenhas e Pedro Costas são os animadores de serviço. Projeto Portugal+ existe desde 2018. Estrutura da FPF planeia tudo com a FIFA e as autoridades locais.
Isaura Almeida
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