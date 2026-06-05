Luís Castro está sob pressão no comando do Grémio.
Luís Castro está sob pressão no comando do Grémio.Foto: DR/Grémio FBPA
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Luís Castro decepciona no Grémio e vai para a pausa para o Mundial à porta da zona de despromoção

Português regressou ao Brasil cercado de expectativa após o sucesso no Botafogo, mas termina o primeiro semestre pressionado e apenas um ponto acima da zona de descida.
Nuno Tibiriçá
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