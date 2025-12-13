Oficial: Luís Castro regressa ao Brasil para treinar o Grémio

O Brasileirão terá mais um treinador português no próximo ano. Na noite de sexta-feira, 12 de dezembro, o Grémio, de Porto Alegre, anunciou a contratação do técnico Luís Castro, que tinha trabalhado pela última vez na Dubai ao serviço do Al Qasl. Antes, havia passado pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, onde comandou Cristiano Ronaldo..O português de 64 anos assinou um contrato de dois anos, renovável por mais um, válido até ao final de 2027. Esta será a segunda passagem de Luís Castro pelo futebol brasileiro, depois de ter orientado o Botafogo entre 2022 e 2023. O acordo entre as partes estava alinhado desde quinta-feira (11), dia em que Grémio e treinador trocaram a documentação para análise jurídica.A versão final do contrato foi enviada ao técnico português no final da tarde de quinta-feira, no horário brasileiro, tendo sido assinada na sexta-feira, após a conclusão do processo de revisão. .O anúncio foi feito através das redes sociais do clube gaúcho, com uma publicação que recorreu a referências visuais aos azulejos portugueses, numa alusão à origem do novo treinador.Luís Castro chega acompanhado por uma comissão técnica composta por seis elementos: os adjuntos Vítor Severino e Pedro Mané, o treinador de guarda-redes Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Nuno Cerdeira e Roberto Júnior, conhecido como Betinho.À exceção de Betinho, antigo jogador do Flamengo e único brasileiro da equipa técnica, todos os restantes membros são portugueses. João Brandão, que havia trabalhado com Luís Castro no Botafogo, não integra a nova estrutura no Grémio.Após deixar Portugal ao sair do Vitória de Guimarães em 2019, Castro passou por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Al Duhail, do Catar antes de se mudar para o Botafogo. Neste regresso ao Brasil, encontrará no plantel gremista jogadores reconhecidos internacionalmente como Arthur (ex-Barcelona), Willian (ex-Chelsea) e Carlos Vinicius (ex-Benfica).nuno.tibirica@dn.pt.Abel Ferreira renova contrato como treinador do Palmeiras até 2027