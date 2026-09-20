Luana Dourado conquista título mundial júnior de bodyboard no Brasil

Luana Dourado sagrou-se campeã mundial júnior de bodyboard, ao vencer este sábado a prova disputada na Praia do Solemar, em Jacaraípe, no estado brasileiro do Espírito Santo. A atleta portuguesa, do Clube Naval Povoense, confirmou o estatuto de uma das grandes promessas da modalidade ao impor-se na final à brasileira Melissa Souza.

Luana Dourado terminou a bateria decisiva com 12,50 pontos, contra os 8,75 da adversária, garantindo um título mundial que coroa uma temporada de afirmação internacional. A jovem portuguesa chegou à final depois de uma campanha segura e consistente, marcada por desempenhos de grande qualidade nas ondas brasileiras.

Nas meias-finais, Dourado eliminou a francesa Emie Padois, depois de já ter afastado a brasileira Karen Souza nas rondas anteriores. Na fase de grupos, a bodyboarder portuguesa venceu igualmente uma bateria que reuniu as compatriotas Carolina Dias e Sofia Pinheiro, confirmando desde cedo a candidatura ao triunfo.

Vice-campeã mundial júnior em 2025, Luana Dourado dá agora o passo que lhe faltava para chegar ao topo do escalão. O título mundial junta-se a conquistas europeias e nacionais e reforça o lugar da atleta entre os nomes mais promissores do bodyboard feminino português.

O Clube Naval Povoense celebrou a vitória nas redes sociais, destacando a determinação da atleta: “Hoje, celebramos o talento, a determinação e a coragem de uma atleta que acaba de escrever mais uma vez o seu nome na história. Luana Dourado, campeã mundial júnior. Da Salgueira para o mundo. Do Naval para o mundo.”