Lourenço Viveiros conquista dois títulos europeus de Stand Up Paddle em dois dias

Lourenço Viveiros conquistou dois títulos no Campeonato da Europa de Stand Up Paddle, ao vencer as provas de sprint e de race técnico no escalão júnior, disputadas em Agios Nikolaos, na ilha de Creta, na Grécia. O atleta madeirense, do Ludens Clube de Machico, confirmou o seu estatuto de uma das principais promessas nacionais da modalidade.

O primeiro ouro chegou na prova de sprint. No dia seguinte, Viveiros voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, desta vez no race técnico, depois de ter sido o mais rápido nas eliminatórias e nas meias-finais.

Na final da segunda prova, Lourenço Viveiros venceu com o tempo de 5.50,5 minutos, à frente do italiano Gianluca Corriero, segundo classificado, com 6.01,3. O grego Manos Farsaris completou o pódio, ao registar 6.04,0.

A dupla conquista europeia confirma a evolução competitiva do jovem madeirense, que em 2025 já tinha conquistado a medalha de prata na disciplina de race técnico júnior dos Campeonatos do Mundo de Stand Up Paddle, em Abu Dhabi.