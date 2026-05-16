Longe dos holofotes, “Rei das Assistências” Josué lidera Coritiba, uma das equipas surpresa do Brasileirão

Andreas Pereira, Memphis Depay, Philippe Coutinho, Lucas Moura e Lucas Paquetá são algumas das estrelas do Brasileirão que chegaram ao “País do Futebol” nos últimos anos após brilharem no futebol europeu. Esta época, no entanto, um português muito menos badalado que os outros craques tem sido um dos destaques da liga brasileira: o português Josué, camisola 10 e principal jogador do surpreendente Coritiba, que em 2026 já bateu de frente com algumas das principais equipas do campeonato.Em 14 partidas disputadas na Série A, o médio ofensivo formado no FC Porto vem chamando a atenção com as boas atuações pelo clube paranaense, pelo qual já soma cinco assistências na atual época – atrás apenas de Andreas Pereira, do Palmeiras, que já ofereceu nove passes para golo, e Rodrigo Garro, do Corinthians, com seis. As participações do valonguense de 35 anos têm sido fundamentais para uma campanha acima das expectativas da equipa comandada pelo treinador Fernando Seabra, que ocupa a nona posição na tabela do campeonato, com 20 pontos.Aos 35 anos, o português começou a terceira época no Brasil em alta. No último ano, Josué foi eleito pela ESPN Brasil o melhor jogador da Série B no Troféu Bola de Prata, premiação que destacou os principais nomes da segunda divisão do campeonato brasileiro, no qual o Coritiba foi campeão com o português a contribuir com sete golos e sete assistências ao longo do torneio. Nesta época, já são oito passes para golo e uma bola na rede se somadas também as participações no Campeonato Paranaense – números que poderiam ser ainda mais impactantes não fosse alguma falta de eficácia dos companheiros de ataque.Isso porque o médio ofensivo lidera, entre todos os jogadores do campeonato, a estatística de grandes oportunidades criadas que não resultaram em golo (seis). O dado segue a tendência da última época, na qual, de acordo com o site ZeroZero, Josué liderou a Série B em itens como passes-chave (87), passes no terço ofensivo (407) e faltas sofridas (93). Os bons números fizeram o Coritiba renovar o contrato do português, que chegou ao clube paranaense após construir uma carreira no mínimo alternativa nos últimos anos.Formado pelo FC Porto, onde teve a melhor época em 2013/14 – quando somou dez assistências e cinco golos –, foi negociado com o futebol turco, onde atuou pelo Bursaspor durante duas temporadas. Seguiu-se um empréstimo ao Sp. Braga antes do regresso à Turquia em 2016/17, primeiro para jogar no Galatasaray e, posteriormente, no Osmanlispor e Akhisar. Ainda passou duas épocas pelo Hapoel Beer Sheva, em Israel, antes de se mudar para a Polónia, onde teve a melhor fase da carreira pelo Legia Varsóvia nas três temporadas no leste europeu. Pelo menos até agora.Em 2024, veio a mudança para o Brasil, com um primeiro ano discreto, no qual participou em 14 partidas, com três participações em golos. Já no último ano, alcançou outro estatuto no Coritiba, tornando-se peça fundamental após um início de época em que ainda não era nome de consenso no onze inicial. A mudança de chave veio na Série B, onde os bons números e a identificação com os adeptos fizeram Josué estender contrato com o ‘Coxa’ até o fim de 2026, época na qual, até o momento, o português vai mantendo o nível que o colocou como um dos melhores do Brasil numa posição que muitos dizem estar em extinção no futebol atual: a de um médio criativo, conhecido no país vizinho, a Argentina, por exemplo, como o enganche.A expectativa do adepto do Coritiba é que, até o fim do seu vínculo com o clube, Josué continue a mostrar que envelhece como um bom vinho e continue como o “Rei das Assistências”. Entre os passes para golo, aliás, o português já se coloca como candidato a dono de uma das assistências mais bonitas do campeonato. Na partida com o Internacional de Porto Alegre pela mais recente jornada do Brasileirão, no sábado, 9 de maio, Josué fez um passe ainda antes do meio-campo que apanhou a defesa adversária desprevenida e encontrou Joaquin Lavega sozinho para fazer um bonito golo.Com este lançamento magistral, Josué já superou os números de assistências de toda a temporada anterior, com menos 19 jogos disputados. São números promissores para o veterano médio que continua a mostrar valor nos relvados alternativos: da Polónia ao Brasil.nuno.tibirica@dn.pt.Franclim Carvalho, o treinador português com início positivo no caos no Botafogo.Sensação do último Brasileirão, Mirassol leva vida dura na nova época