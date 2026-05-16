Josué é o principal destaque do Coritiba no Brasileirão.
Josué é o principal destaque do Coritiba no Brasileirão. Foto: JP Pacheco/Coritiba
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Longe dos holofotes, “Rei das Assistências” Josué lidera Coritiba, uma das equipas surpresa do Brasileirão

Formado no FC Porto, o médio português vive um grande momento no Brasil e tornou-se peça-chave da campanha consistente do Coritiba, recém-promovido à elite do futebol brasileiro.
Nuno Tibiriçá
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