Lionel Messi compra o UE Cornellà e torna-se único proprietário do clube catalão

O futebolista argentino Lionel Messi formalizou a aquisição da UE Cornellà, clube catalão que compete atualmente na Tercera RFEF, equivalente ao quinto escalão do futebol espanhol, passando a deter 100% do capital da instituição. A informação foi confirmada através de um comunicado oficial divulgado esta quinta-feira pelo emblema do Baix Llobregat. Segundo o clube, a entrada do internacional argentino na estrutura acionista representa um reforço da ligação histórica de Messi à região de Barcelona e traduz a intenção de investir no desenvolvimento do futebol de formação e na valorização do talento local na Catalunha. O projeto prevê uma estratégia de crescimento sustentado, com enfoque na evolução desportiva e institucional da entidade a médio e longo prazo. Fundado em 1951, o Cornellà tem tradição no trabalho de formação e viu passar pelos seus escalões jovens vários jogadores que chegaram ao futebol profissional de alto nível, entre os quais David Raya, Jordi Alba, Javi Puado, Keita Baldé e Aitor Ruibal. A aquisição surge numa fase importante da temporada para a equipa principal, que se encontra a lutar pelos lugares de promoção à Segunda RFEF, mantendo-se entre os primeiros classificados do seu grupo quando faltam poucas jornadas para o final do campeonato. Este investimento marca também um novo passo de Messi fora das quatro linhas, reforçando o interesse já manifestado anteriormente pelo jogador em participar diretamente em projetos ligados à formação e desenvolvimento de jovens futebolistas, área que tem vindo a apoiar através de iniciativas próprias nos últimos anos..Lionel Messi atinge a marca histórica dos 900 golos na carreira.Mundial 2026. A última dança de Ronaldo e Messi num torneio com final à imagem do Super Bowl