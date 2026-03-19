Lionel Messi atinge a marca histórica dos 900 golos na carreira

Lionel Messi atingiu um marco histórico na sua carreira ao chegar aos 900 golos como profissional numa noite agridoce para o Inter Miami CF. O feito foi alcançado no empate a 1-1 frente ao Nashville SC, resultado que ditou a eliminação da equipa norte-americana nos oitavos de final da CONCACAF Champions Cup, após um nulo na primeira mão e com a regra dos golos fora a decidir a eliminatória.No jogo desta noite, 18 de março, Messi, de 38 anos, abriu o marcador logo aos sete minutos com um remate cruzado, assinando assim o seu golo número 900 em 1142 jogos oficiais. No entanto, a vantagem não foi suficiente para garantir a qualificação, já que Cristian Espinoza restabeleceu a igualdade aos 74 minutos, assegurando a passagem da formação orientada por Hany Mukhtar.Ao longo da sua carreira, Messi construiu a esmagadora maioria dos seus golos ao serviço do FC Barcelona, onde marcou 672 vezes durante 17 épocas na equipa principal. A estes números juntam-se 32 golos pelo Paris Saint-Germain, 81 pelo Inter Miami e 115 pela seleção da Argentina. O primeiro golo sénior do argentino remonta a 2005, quando, ainda com 17 anos, marcou pelo Barcelona frente ao Albacete.Considerado um dos maiores futebolistas de todos os tempos, Messi soma oito Bolas de Ouro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023), mantendo uma rivalidade histórica com Cristiano Ronaldo, que contabiliza 965 golos e continua em atividade ao serviço do Al Nassr e da seleção portuguesa, perseguindo a marca simbólica dos mil golos.Com contrato renovado com o Inter Miami até ao final da década, Messi deverá continuar a aumentar os seus números e é esperado que participe no Campeonato do Mundo de 2026, onde a Argentina defenderá o título conquistado em 2022..Mundial 2026. A última dança de Ronaldo e Messi num torneio com final à imagem do Super Bowl.Estátua com 21 metros de Messi inaugurada este sábado na Índia. Argentino faz digressão de três dias no país